Bihar Chunav 2025: ‘नमक हराम’ के बाद ‘तौबा-तौबा’ वाला बयान, BJP सांसदों के बिगड़े बोल

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बीजेपी सांसद अशोक यादव ने मुसलमानों के खिलाफ बयान देकर नई बहस को जन्म दे दिया है.

By: Sohail Rahman | Published: October 20, 2025 5:22:15 PM IST

Bihar Vidhan Sabha Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा अपने पुराने रंग में आ चुकी है. भाजपा जिस हिंदू-मुसलमान की राजनीति कर पिछले 11 वर्षों से अलग-अलग राज्यों का चुनाव जीत रही है. अब उसी हथकंडे का इस्तेमाल कर बिहार विधानसभा चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है. इस बीच, भड़काऊ भाषण और धुर्वीकरण की राजनीति का दौर शुरू हो चुका है. बेगूसराय से भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और मधुबनी से भाजपा सांसद अशोक यादव के बयान ने बिहार में नया विवाद खड़ा कर दिया है.

गिरिराज सिंह ने क्या कहा?

अरवल जिले के गांधी मैदान में रविवार को एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित एक विशाल चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष और खासकर राजद पर तीखा हमला बोला. इस दौरान उन्होंने अपने बयान में कहा कि मोदी सरकार समाज के हर वर्ग के लिए काम कर रही है, लेकिन मुस्लिम समाज उसका लाभ लेने के बावजूद बीजेपी को वोट नहीं देता. उन्होंने एक मौलवी के साथ हुई बातचीत का उल्लेख किया. जिसमें मौलवी ने स्वीकार किया कि उन्हें आयुष्मान कार्ड मिला है, लेकिन उन्होंने वोट नहीं दिया. गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि मुसलमान आयुष्मान योजना का उपकार नहीं मानते हैं. गिरिराज सिंह ने कहा कि जो कोई भी किसी के उपकार को नहीं मानता उसे ‘नमक हराम’ कहा जाता है और ऐसे लोगों का वोट उन्हें नहीं चाहिए.



बीजेपी सांसद अशोक यादव ने क्या कहा?

दरभंगा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी सांसद अशोक यादव ने मुस्लिम समुदाय से कहा कि अगर उन्हें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से नफरत है तो वो मुफ्त का अनाज लेने से तौबा-तौबा कर लें. अशोक यादव यहीं नहीं रूके. उन्होंने आगे कहा कि अगर मोदी जी नफरत है मुसलमान भाइयों तो कह दे तौबा-तौबा मैं मुफ्त का अनाज नहीं खाऊंगा. कह दो तौबा-तौबा मैं समर्थन नहीं लूंगा. कह दो तौबा-तौबा मैं आपकी सड़क पर नहीं चलूंगा. कह दो तौबा-तौबा की नदी तैर के जाओ हमारे बनाए पुल पर मत चलो तब समझेंगे कि तुम मोदी जी के विरोधी हो. भारतीय जनता पार्टी को गाली दोगे, मोदी जी को गाली दोगे, नीतीश कुमार को गाली दोगे तो यह हिन्दुस्तान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी.

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान और 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान डाला जाएगा और इसके बाद 14 नवंबर को चुनाव नतीजे आएंगे. पहले चरण का नामांकन खत्म हो गया है. वहीं दूसरे चरण के लिए आज शाम तक नामांकन की आखिरी तारीख है. 

