क्यों संकल्प पत्र जारी होने के 26 सेकंड बाद ही चले गए जेपी नड्डा और नीतीश कुमार? अशोक गहलोत ने क्या कह दिया

Bihar Vidhan Sabha Chunav: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का सियासी माहौल आज अपने चरम पर है. एक तरफ एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री मोदी गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जनसभा कर रहे है. वही दूसरी ओर महागठबंधन की कमान तेजस्वी यादव ने संभाल ली है. एनडीए का घोषणापत्र आज पटना में जारी हो गया है. जबकि नीतीश कुमार समस्तीपुर और दरभंगा की रैलियां. तेजस्वी यादव मुंगेर, जमालपुर और तारापुर में चुनावी रैलियों को संबोधित किया. दोनों गठबंधनों ने मतदाताओं को लुभाने की पूरी कोशिश की है.

NDA संकल्प पत्र पर क्या कहा?

चुनाव से पहले एनडीए के संकल्प पत्र 2025 पर तीखा वार किया है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने इसे झूठ का पुलिंदा बताता है. उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र सिर्फ 26 सेकंड मे जारी कर दिया है. मीडिया के सवालो से बचने के लिए भाग गये. यह लोकतंत्र के लिए एक खतरा का संकेत है.



पटना के होटल मौर्या में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गहलोत ने सवाल किया कि “एनडीए ने अपने 20 सालों के शासन में क्या हासिल किया है और कौन से वादे पूरे किए है. इसका जवाब वे क्यों नहीं दे रहे है? और इस मौके पर नीतीश कुमार कहां थे? क्या वह बीमार हैं या उन्हें अपने ही वादों पर भरोसा नहीं रहा है?”

गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागने का आरोप लगाया

उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने वादों को पूरा करने का साहस रखती है. गहलोत ने कहा कि “हम हर वादे को कैबिनेट से पारित कराकर पूरा करेंगे. जनता अब सिर्फ बयानबाजी नही जवाब चाहती है.”

RJD प्रवक्ता ने क्या कहा?

कांग्रेस का समर्थन करते हुए राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा कि एनडीए का घोषणापत्र एक घिसा-पिटा भाषण है. जिसमें न कोई योजना है और न ही कोई इरादा. उन्होंने कहा, “महागठबंधन के काम की नकल करके उसे अपने नाम पर बेचने की कोशिश की जा रही है. लेकिन जनता अब समझ गई है कि असली मुद्दे रोजगार, शिक्षा और उद्योग है. और एनडीए के पास इनका कोई जवाब नही है.” गगन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि “नीतीश कुमार अब एनडीए में मुख्यमंत्री से ज़्यादा मेहमान लगते है. भाजपा ने उन्हें दरकिनार कर दिया है और जनता यह साफ देख रही है.”