सीएम पुष्कर सिंह धामी का एलान! अग्निवीर उम्मीदवारों को दी जाएगी मुफ्त ट्रेनिंग और नौकरी

Uttarakhand:उत्तराखंड सरकार सभी 13 ज़िलों में अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देगी. इसके लिए हाई स्कूल में 45% अंक और 16 वर्ष की आयु आवश्यक है. मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि अग्निवीरों को भी अपनी सेवा पूरी करने के बाद सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलेगा.

By: Mohammad Nematullah | Published: October 23, 2025 10:57:08 PM IST

Uttarakhand News
Uttarakhand News

Uttarakhand: उत्तराखंड सरकार अब सेना में अग्निवीर बनने की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करेगी. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने इसके लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है.

यह प्रशिक्षण राज्य के सभी 13 जिलों में प्रदान किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने हाल ही में विभाग को राज्य के युवाओं को अग्निवीर भर्ती की तैयारी हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के निर्देश दिए थे. ताकि उन्हें सेना में सेवा का अवसर मिल सके.

इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है?

निःशुल्क प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी उत्तराखंड के मूल निवासी होने चाहिए या राज्य के किसी शैक्षणिक संस्थान में अध्ययनरत या कार्यरत होने चाहिए.

पात्रता मानदंड

  • अभ्यर्थियों को कम से कम 45% अंकों के साथ हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है.
  • प्रत्येक विषय में न्यूनतम 33% अंक आवश्यक है.
  • प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम आयु 16 वर्ष है.

धामी ने क्या कहा?

 मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड की गौरवशाली सैन्य परंपरा को मान्यता देते हुए, सरकार अग्निवीर योजना के अंतर्गत राज्य के युवाओं को सेना में योगदान देने के लिए सक्षम बनाने हेतु यह पहल कर रही है. उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने अग्निवीरों को उनकी सेवा पूरी होने के बाद सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का निर्णय लिया है.

