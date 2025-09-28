IB Vacancy 2025: आज आखिरी मौका! 10वीं पास के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो में भर्ती, अभी यहां से भरें फॉर्म

IB Security Assistant Motor Transport Recruitment 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) आज सुरक्षा सहायक (मोटर ट्रांसपोर्ट) पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया समाप्त करने वाला है. जो उम्मीदवार अभी तक आवेदन नहीं कर पाया है. वे आधिकारिक वेबसाइट www.mha.gov.in पर जाकर तुरंत अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं. ये भर्ती LMV ड्राइविंग लाइसेंसधारक और 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए है.

इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 455 पद भरे जाएंगे. इन 455 पदों का वर्गीकरण इस प्रकार है.

जनरल कैटेगरी: 219 पद

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): 46 पद

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): 90 पद

अनुसूचित जाति (SC): 51 पद

अनुसूचित जनजाति (ST): 49 पद

कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक (10th) उत्तीर्ण होना आवश्यक है. इसके अतिरिक्त उनके पास वैध LMV (light motor vehicle) ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और लाइसेंस प्राप्त करने के बाद कम से कम एक साल का ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए.

इसके अतिरिक्त उम्मीदवार को उस राज्य का निवासी होना चाहिए जिसके लिए वे आवेदन कर रहे हैं

आवेदन शुल्क

इस भर्ती के लिए सामान्य उम्मीदवारों को ₹300 का आवेदन शुल्क देना होगा. हालांकि अनुसूचित जाति (SC) अनुसूचित जनजाति (ST) विकलांग व्यक्ति (PwD) उम्मीदवार, महिला उम्मीदवार और AAI में एक साल का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले प्रशिक्षुओं को शुल्क से छूट दिया जाता है.

कैसे करें आवेदन?