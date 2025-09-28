IB Vacancy 2025: आज आखिरी मौका! 10वीं पास के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो में भर्ती, अभी यहां से भरें फॉर्म
Home > जॉब > IB Vacancy 2025: आज आखिरी मौका! 10वीं पास के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो में भर्ती, अभी यहां से भरें फॉर्म

IB Vacancy 2025: आज आखिरी मौका! 10वीं पास के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो में भर्ती, अभी यहां से भरें फॉर्म

IB SA Motor Transport Recruitment 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो में 455 पदों के लिए आज 28 सितंबर को आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो रही है. लास्ट मौका आवेदन करने कर सकते है.

By: Mohammad Nematullah | Published: September 28, 2025 11:35:59 AM IST

Intelligence Bureau jobs
Intelligence Bureau jobs

IB Security Assistant Motor Transport Recruitment 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) आज सुरक्षा सहायक (मोटर ट्रांसपोर्ट) पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया समाप्त करने वाला है. जो उम्मीदवार अभी तक आवेदन नहीं कर पाया है. वे आधिकारिक वेबसाइट www.mha.gov.in पर जाकर तुरंत अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं. ये भर्ती LMV ड्राइविंग लाइसेंसधारक और 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए है.

इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 455 पद भरे जाएंगे. इन 455 पदों का वर्गीकरण इस प्रकार है.

  • जनरल कैटेगरी: 219 पद
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): 46 पद
  • अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): 90 पद
  • अनुसूचित जाति (SC): 51 पद
  • अनुसूचित जनजाति (ST): 49 पद

कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक (10th) उत्तीर्ण होना आवश्यक है. इसके अतिरिक्त उनके पास वैध LMV (light motor vehicle) ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और लाइसेंस प्राप्त करने के बाद कम से कम एक साल का ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए.
इसके अतिरिक्त उम्मीदवार को उस राज्य का निवासी होना चाहिए जिसके लिए वे आवेदन कर रहे हैं

आवेदन शुल्क

इस भर्ती के लिए सामान्य उम्मीदवारों को ₹300 का आवेदन शुल्क देना होगा. हालांकि अनुसूचित जाति (SC) अनुसूचित जनजाति (ST) विकलांग व्यक्ति (PwD) उम्मीदवार, महिला उम्मीदवार और AAI में एक साल का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले प्रशिक्षुओं को शुल्क से छूट दिया जाता है.

320km की रफ्तार… 2 घंटे में मुंबई से अहमदाबाद, देश में कब दौड़ेगी पहली बुलेट ट्रेन? रेल मंत्री ने बता दिया

कैसे करें आवेदन?

  • पहले आधिकारिक वेबसाइट www.mha.gov.in पर जाएं.
  • अब होमपेज पर “Apply Online” लिंक पर क्लिक करें.
  • पेज पर खुली PDF में दिए लिंक को ब्राउजर में टाइप करें.
  • ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म खुलेगा, इसमें मांगी गई जानकारी भरें.
  • योग्यता, अनुभव, फोटो और स्कैन किए गए सिग्नेचर अपलोड करें.
  • ऑफिशियल पेमेंट पोर्टल के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें.
  • सब्मिट करने से पहले फॉर्म की सारी जानकारी एक बार जांच लें.
  • फॉर्म सब्मिट करने के बाद कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट ले लें.

Tags: Government examGovernment Jobsib 10th pass bhartinational Jobs
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

10 मिनट में घर पर बनाएं नींबू स्क्रब, पाएं चमकदार...

September 28, 2025

6-6-6 वॉकिंग टेक्निक: वजन घटाने और सेहत सुधारने का नया...

September 28, 2025

घर पर बनाएं टेस्टी गार्लिक ब्रेड, जिसे देखकर और खाकर...

September 28, 2025

दुग्गा-दुग्गा! 33 साल की हसीना पर फिदा हुए फैन्स, तस्वीरें...

September 28, 2025

उंगलियां चाट-चाट कर लोग खाएंगे, घर में बनाएं स्वादिष्ट और...

September 28, 2025

नवरात्रि में कन्या भोज के लिए बनाएं ये भोग, नहीं...

September 28, 2025
IB Vacancy 2025: आज आखिरी मौका! 10वीं पास के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो में भर्ती, अभी यहां से भरें फॉर्म

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

IB Vacancy 2025: आज आखिरी मौका! 10वीं पास के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो में भर्ती, अभी यहां से भरें फॉर्म

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IB Vacancy 2025: आज आखिरी मौका! 10वीं पास के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो में भर्ती, अभी यहां से भरें फॉर्म
IB Vacancy 2025: आज आखिरी मौका! 10वीं पास के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो में भर्ती, अभी यहां से भरें फॉर्म
IB Vacancy 2025: आज आखिरी मौका! 10वीं पास के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो में भर्ती, अभी यहां से भरें फॉर्म
IB Vacancy 2025: आज आखिरी मौका! 10वीं पास के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो में भर्ती, अभी यहां से भरें फॉर्म