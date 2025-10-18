PM Kisan: 21वीं किस्त का इंतजार खत्म होने वाला है? जानिये कब आयेंगे किसानों के खाते में पैसे

PM Kisan 21st Installment Date 2025: केंद्र सरकार की कई योजनाएं हैं जो आम जनता को लाभ पहुंचाती है. आपको बस उस योजना के लिए आवेदन करना होगा जिसके लिए आप पात्र है. इसमें कई तरह की योजनाएं शामिल है. उदाहरण के लिए अगर आप किसान है, तो आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ सकते है.

इस योजना का लाभ केवल पात्र किसान को ही मिलता है. इस योजना के तहत किसान को साल में तीन बार 2,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है. जो सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है. इस साल योजना की 21वीं किस्त जारी होने वाली है. यानी किसानों को 21वीं बार 2,000 मिलेगेा. तो आइए जानते हैं कि यह किस्त कब जारी हो सकती है.

21वीं किस्त कब जारी हो सकती है?

अगर आप भी पीएम किसान योजना के सदस्य है. तो क्या आप 21वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे होंगे? चर्चा थी कि यह किस्त दिवाली से पहले जारी हो सकती है. लेकिन सरकार या विभाग की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है और अब यह कहने के लिए पर्याप्त समय नहीं है कि यह किस्त दिवाली से पहले जारी होगी.

इसलिए अब माना जा रहा है कि 21वीं किस्त दिवाली के बाद जारी की जाएगी. हालांकि इस किस्त की तारीख के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है. हालांकि माना जा रहा है कि विभाग दिवाली के बाद आधिकारिक सूचना जारी कर सकता है, जिसमें तारीख की जानकारी हो सकती है.

क्यों खारिज किया जा रहा?

पीएम किसान योजना में गलत तरीके से शामिल हुए किसानों के आवेदन खारिज किए जा रहे हैं. जो किसान अपात्र होते हुए भी गलत दस्तावेजों के जरिए योजना में शामिल हुए है. विभाग समय-समय पर उनकी पहचान कर उनके आवेदन रद्द कर उन्हें किस्त से वंचित कर देता है. इसके अलावा जरूरत पड़ने पर उनसे वसूली भी की जा सकती है.

दूसरा अगर आप पीएम किसान योजना के सदस्य हैं, तो आपके लिए दो काम पूरे करना बेहद जरूरी है. पहला काम ई-केवाईसी और दूसरा जमीन का सत्यापन. जो किसान ये दोनों काम पूरे नहीं करते हैं, उनकी किस्त में देरी हो सकती है. इसलिए यह काम जरूर करवा ले.