दुनिया के इन देशों में सोने का भंडार! क्या इस लिस्ट में शामिल है भारत का नाम? यहां जानें पूरी रिपोर्ट

By: Heena Khan | Published: October 24, 2025 12:46:38 PM IST

Top Gold Holding Countries: दुनियाभर में अब सोने की होड़ शुरू हो गई है. हर देश अब पैसों से नहीं बल्कि सोने से अपनी तिजोरियां भर रहा है. आर्थिक अनिश्चितता के इस दौर में, दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपनी अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने के लिए अपने स्वर्ण भंडार में तेजी से वृद्धि कर रहे हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विश्व स्वर्ण परिषद की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, स्वर्ण भंडार के मामले में भारत भी दुनिया के 10 देशों में शामिल हो गया है.

सोने का भंडार क्यों जमा कर रहा हर देश? 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब वैश्विक अर्थव्यवस्था में उतार-चढ़ाव होता है, तो केंद्रीय बैंक अपनी मुद्राओं की सुरक्षा के लिए सोने को एक “सुरक्षित आश्रय” मानते हैं. किसी देश के पास जितना अधिक स्वर्ण भंडार होता है, उसकी वित्तीय प्रणाली में उसका विश्वास उतना ही अधिक होता है. और कहीं न कहीं वो देश मजबूत भी होता है. इतना ही नहीं यह न केवल एक कीमती धातु है, बल्कि किसी देश की आर्थिक संप्रभुता और शक्ति का प्रतीक भी है.

इन देशों के पास है सोने का भंडार 

वैश्विक अर्थव्यवस्था में कुछ देशों के पास सोने का विशाल भंडार है. ये भंडार उन्हें आर्थिक संकटों से निपटने में काफी मदद करता है. या यूँ कहें के उनके लिए एक रीढ़ की हड्डी का काम करता है. वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका के पास सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है, जिसका 8,133.5 टन है, जो किसी भी अन्य देश से कहीं अधिक है. रिपोर्ट के अनुसार, 3,355.1 टन सोने के साथ जर्मनी दूसरे स्थान पर है. विभिन्न देशों के लिए वैश्विक वित्तीय संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), 2,814.1 टन सोने के साथ तीसरे स्थान पर है. इटली 2,451.8 टन सोने के भंडार के साथ चौथे स्थान पर है. फ्रांस 2,436.8 टन सोने के भंडार के साथ पाँचवें स्थान पर है. वहीं, रूस ने भी हाल ही में अपने सोने के भंडार में उल्लेखनीय वृद्धि की है और 2,332.7 टन के साथ छठे स्थान पर है.

