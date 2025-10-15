Home > व्यापार > Richest Rajya Sabha MP: कौन हैं राज्यसभा के सबसे अमीर सांसद? यहां देखें टॉप 10 MPs की पूरी लिस्ट

Richest Rajya Sabha MP in India: AAP ने पंजाब में राज्यसभा चुनाव के लिए राजिंदर गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है. जिनकी संपत्ति ₹5,053 करोड़ है. चुनाव जीतने पर वो देश के दूसरे सबसे अमीर राज्यसभा सांसद बन जाएंगे.

By: Sohail Rahman | Published: October 15, 2025 12:21:03 PM IST

Top 10 Richest Rajya Sabha MPs: आम आदमी पार्टी (AAP) ने पंजाब में राज्यसभा सीट (Rajya Sabha Election 2025) के लिए होने वाले उपचुनाव में राजिंदर गुप्ता को मैदान में उतारा है. जानकारी के अनुसार, गुप्ता के पास न तो कोई कार है और न ही खेती की जमीन है. इसके बावजूद, उनकी संपत्ति ₹5,053 करोड़ है. जैसा कि उन्होंने नामांकन के दौरान दिए गए हलफनामे में बताया है. ट्राइडेंट समूह (Trident Group) के अध्यक्ष राजिंदर गुप्ता पर कोई कर्ज भी नहीं है. अगर वह जीत जाते हैं तो वह राज्यसभा के सबसे अमीर सदस्यों में से एक होंगे. जम्मू-कश्मीर की चार और पंजाब की एक राज्यसभा सीट के लिए 24 अक्टूबर को मतदान होना है. उसी दिन शाम तक नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे.

कौन हैं राज्यसभा के सबसे अमीर सांसद?

  • Association of Democratic Reforms (ADR) एडीआर के अनुसार, भारत राष्ट्र समिति (Bharat Rashtra Samithi) के राज्यसभा सांसद बंदी पार्थ सारधी 5,300 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ सबसे अमीर मौजूदा राज्यसभा सांसद हैं.
  • वाईएसआरसीपी के राज्यसभा सांसद अल्ला अयोध्या रामी रेड्डी 2,577 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ दूसरे सबसे अमीर मौजूदा राज्यसभा सांसद हैं.
  • समाजवादी पार्टी की जया बच्चन 1,001 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ तीसरे स्थान पर हैं.
  • कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी 649 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ सूची में चौथे स्थान पर हैं.
  • निर्दलीय राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल 608 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ पांचवें सबसे अमीर हैं.
  • आप के विक्रमजीत सिंह साहनी ने 498 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की है और वे छठे सबसे अमीर मौजूदा राज्यसभा सांसद हैं.
  • आप के एक अन्य राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा 460 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ इस सूची में 7वें स्थान पर हैं.
  • एनसीपी के प्रफुलभाई मनोहरभाई पटेल 416 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ सूची में आठवें स्थान पर हैं.
  • वाईएसआरसीपी के नाथवानी परिमल नौवें सबसे अमीर राज्यसभा सांसद हैं. उन्होंने 396 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की है.
  • हरियाणा से राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा 390 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ एडीआर सूची में दसवें स्थान पर हैं.

कौन हैं सबसे गरीब राज्यसभा सांसद?

  • एडीआर के अनुसार, आप के पंजाब नेता संत बलबीर सिंह सबसे गरीब मौजूदा राज्यसभा सांसद हैं. उनके पास 3 लाख रुपये की संपत्ति है.
  • भाजपा के महाराजा संजाओबा लीशेम्बाने 5 लाख रुपये की संपत्ति घोषित की है और वे दूसरे सबसे गरीब राज्यसभा सांसद हैं.
  • आप के संजय सिंह 6 लाख रुपये की संपत्ति के साथ तीसरे सबसे गरीब राज्यसभा सांसद हैं.
  • टीएमसी के प्रकाश चिक बड़ाइक 9 लाख रुपये की संपत्ति के साथ इस सूची में चौथे स्थान पर हैं.
  • टीएमसी के एक अन्य नेता साकेत गोखले, जिनके पास 10 लाख रुपये की संपत्ति है, 5वें सबसे गरीब मौजूदा राज्यसभा सांसद हैं.
  • सीपीआई (एम) नेता एए रहीम 11 लाख रुपये की संपत्ति के साथ भी इस सूची में छठें स्थान पर हैं.
  • भाजपा की सुमित्रा बाल्मीक 17 लाख रुपये की संपत्ति के साथ सातवीं सबसे गरीब राज्यसभा सांसद हैं.
  • भाजपा के समीर उरांव, जिनके पास 18 लाख रुपये की संपत्ति है, भारत के सबसे गरीब राज्यसभा सांसदों की सूची में आठवें स्थान पर हैं.
  • सीपीआई(एम) के वी. शिवदासन ने 20 लाख रुपये की संपत्ति घोषित की है और इस सूची में नौवें स्थान पर हैं.
  • भाजपा के वी. मुरलीधरन, जिनकी संपत्ति 27 लाख रुपये है, दसवें सबसे गरीब मौजूदा राज्यसभा सांसद हैं.

