त्योहारों की रौनक के बीच सोने में उछाल, बढ़ती कीमतों से खरीददार परेशान

gold rate on 15 October 2025: गोल्ड की कीमत इन दिनों लगातार ऊपर जा रहे हैं. दुनिया में चल रही आर्थिक परेशानी के कारण लोग अपना पैसा Gold में लगाना ज्यादा सुरक्षित समझ रहे हैं. एक ओर त्योहारों का दौर शुरू होने वाला है दूसरी ओर सोने के भाव लगातार चढ़ रहे हैं.

By: Anshika thakur | Published: October 15, 2025 9:22:30 AM IST

Gold
Gold

Gold price today: Gold rate इन दिनों लगातार ऊपर जा रहे हैं. जबकि त्योहारों की रौनक बढ़ रही है, सोने की कीमतें भी रुकने का नाम नहीं ले रहीं. लागतार बढ़ोतरी के कारण सोना खरीदना खरीददारों के लिए मुश्किल होता जा रहा है. कुछ दिनों से केवल सोने के भाव में बढ़ोतरी ही देखी गई है और इसके साथ ही त्यौहार और शादी का सीजन भी आ गया  है पर सोने के भाव कम होने का नाम नहीं ले रहे. (15 अक्टूबर 2025) को 24 कैरेट Gold की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,28,350 रुपये हो गई है और एक दिन पहले इसका रेट 1,28,350 रुपये था. 

जानिए 15 अक्टूबर 2025 का ताजा  Gold भाव आपके शहर

दिल्ली

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,851 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,781 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,647 रुपये हो गई है.

मुंबई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,836 रुपये हो गई है.  
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,766 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,627 रुपये हो गई है.

बेंगलुरु

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,836 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,766 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,627 रुपये हो गई है.

कोलकाता

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,836 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,766 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,627 रुपये हो गई है.

चेन्नई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,901 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,826 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,771 रुपये हो गई है.

