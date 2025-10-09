TCS layoffs: एक बार में 6 हजार इंप्लाइज को किया बाहर…चीफ HR का बड़ा कबूल नामा, कंपनी में क्यों लगातार हो रही छंटनी?

TCS layoffs: भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने अपने लगभग 1% कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है, यह जानकारी कंपनी के मुख्य मानव संसाधन अधिकारी (Chief HR) सुदीप कुन्नुमल ने गुरुवार को दी. कुन्नुमल ने बताया कि लगभग 6,000 लोगों को नौकरी से निकाला गया है, और उन्होंने ज़्यादा संख्या की खबरों को बेहद बढ़ा-चढ़ाकर बताया.

वहीं 50,000-80,000 के बीच होने वाली संभावित छंटनी (layoffs) के बारे में पूछे जाने पर, कुन्नुमल ने कहा कि इनमें से बहुत से आंकड़े तथ्यात्मक नहीं हैं, बेहद बढ़ा-चढ़ाकर बताए गए हैं और इन्हें नजर अंदाज किया जाना चाहिए.

6,000 लोगों को नोकरी से निकाला

गुरुवार को, कुन्नुमल ने बताया, “आज हम जिस समय बात कर रहे हैं, उस समय हमने मध्य और वरिष्ठ स्तर पर लगभग एक प्रतिशत लोगों को नौकरी से निकाला है, जिन्हें हम सही भूमिका में दोबारा नियुक्त नहीं कर सके.” जब उनसे यह पुष्टि करने के लिए कहा गया कि क्या एक प्रतिशत लगभग 6,000 लोगों के बराबर है, तो कुन्नुमल ने जवाब दिया, “हां, मध्य और वरिष्ठ स्तर पर”.

टीसीएस में जारी रहेगी छंटनी

टाटा समूह की सबसे अधिक लाभदायक इकाई, टीसीएस ने जुलाई में 12,261 पदों की कटौती की घोषणा की थी, जो उसके कुल कर्मचारियों का लगभग 2% है. यह कटौती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में व्यवधान और अनिश्चित बाजार स्थितियों के कारण व्यावसायिक मांग पर पड़ने वाले प्रभाव के बीच की गई थी.

इस सप्ताह की शुरुआत में, एक रिपोर्ट में कहा गया था कि टीसीएस ने लगभग 12,000 कर्मचारियों के लिए एक संरचित सेवा समाप्ति कार्यक्रम (Structured Service Termination Program) लागू किया है, जिसका मुख्य प्रभाव मध्यम और वरिष्ठ नेतृत्व पदों पर है. सेवा समाप्ति पैकेज विभिन्न कर्मचारी श्रेणियों पर लागू होते हैं, जिनमें वे कर्मचारी शामिल हैं जिन्हें किसी परियोजना में नियुक्त नहीं किया गया है, जिनके पास कौशल की कमी है, और वे दीर्घकालिक कर्मचारी हैं जिनकी सेवा अवधि 15 वर्ष से अधिक है.

क्यों लगातार लोगों को निकाल रहा है TCS?

संगठन ने बदलती व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने कार्यबल ढांचे को लगातार समायोजित किया है. वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, कंपनी ने अपने कर्मचारियों की संख्या में 3,000 से ज़्यादा की कटौती की, जो उसके कुल कर्मचारियों का लगभग 1% है. यह छंटनी मुख्य रूप से वरिष्ठ और मध्यम-प्रबंधन पदों पर हुई है. इसके अलावा कंपनी में पुनर्नियोजन के लिए अनुपयुक्त कर्मचारियों को हटाते हुए, एआई (AI) तकनीकों का एकीकरण हो रहा है.

