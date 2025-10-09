ये है भारत का सबसे पुराना Gold ETF, लखपति से करोड़पति बन गए निवेशक; यहां जाने कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स
Home > व्यापार > ये है भारत का सबसे पुराना Gold ETF, लखपति से करोड़पति बन गए निवेशक; यहां जाने कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स

ये है भारत का सबसे पुराना Gold ETF, लखपति से करोड़पति बन गए निवेशक; यहां जाने कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स

Gold market: भारत के सबसे पुराने गोल्ड ईटीएफ, निप्पॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड बीईएस ने जुलाई 2007 में अपनी शुरुआत के बाद से 950% का शानदार रिटर्न दिया है.

By: Shubahm Srivastava | Published: October 9, 2025 5:53:36 PM IST

Gold ETF Investment
Gold ETF Investment

Gold ETF Investment: फेस्टिव सीजन के बीच हाल के कुछ हफ्तों में सोने के दामों में आग लगी हुई है. लेकिन सोने में इन्वेस्ट करने वालों के लिए ये अच्छी खबर है. वैसे भी लॉन्ग टर्म  की बात करें तो सोने ने शानदार रिटर्न दिया है. वैसे बता दें कि गोल्ड में निवेश के कई ऑप्शन हैं, जिनमें से एक है ईटीएफ (Exchange-Traded Fund).

अगर हम भारत के सबसे पुराने गोल्ड ईटीएफ की बात करें तो उसमें – निप्पॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड बीईईएस (Nippon India ETF Gold BeES)आता है. जिसने साल 2007 से अब तक 950% रिटर्न दिया है.

लाख बन गए करोड़ 

भारत के सबसे पुराने गोल्ड ईटीएफ, निप्पॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड बीईएस ने जुलाई 2007 में अपनी शुरुआत के बाद से 950% का शानदार रिटर्न दिया है. इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 18 साल पहले किया गया ₹10 लाख का निवेश आज ₹1 करोड़ से ज़्यादा हो गया है.

अब बस 10,000 रुपये ही निकल सकेंगे, जाने किस बैंक के बदले नियम और क्या है RBI का फैसला

वैसे, वैश्विक और घरेलू स्तर पर सोना ज़ोरदार वृद्धि के साथ रिकॉर्ड तोड़ रहा है. भारत में सोने की कीमत रिकॉर्ड तोड़ते हुए ₹1.22 लाख प्रति 10 ग्राम को पार कर गई है, जबकि चांदी ₹1.5 लाख प्रति किलोग्राम से ऊपर उछल गई है. वैश्विक बाजार में सोना 4,000 डॉलर प्रति औंस के ऊपर कारोबार कर रहा है.

भारत में गोल्ड ईटीएफ पर एक नजर

भारत में गोल्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (Gold Exchange-Traded Funds) ने सितंबर में अब तक का सबसे बड़ा मासिक निवेश दर्ज किया, जिससे कुल AUM रिकॉर्ड 10 अरब डॉलर तक पहुँच गया. शेयर बाजार में सुस्त रिटर्न के बीच निवेशकों ने इस कीमती धातु की ओर रुख किया. भारतीय गोल्ड ETFs ने इस साल अब तक रिकॉर्ड 2.18 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित किया है, जो पिछले सभी वार्षिक आँकड़ों को पार कर गया है.

8th Pay Commission: सैलरी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, अकाउंट में आएगा ‘वो वाला’ पैसा भी; Amount जान खुला रह जाएगा मुंह

Tags: Gold ETFGold InvestmentGold marketNippon India ETF Gold BeES
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

केमिकल-फ्री मेकअप हटाने के आसान तरीके, स्किन भी रहे हेल्दी!

October 10, 2025

अब बनाएं चावल से नहीं, बल्कि चिया सीड्स की खीर,...

October 10, 2025

मानसिक तनाव बना सकता है आपको गंभीर बीमारियों का शिकार,...

October 10, 2025

क्या करवा चौथ पर यौन संबंध बनाने से टूट जाता...

October 10, 2025

करवाचौथ 2025 आप भी ये खूबसूरत quote करे अपने हमसफर...

October 10, 2025

प्रेग्नेंसी में गलती से भी ना खाएं ये फल, हो...

October 10, 2025
ये है भारत का सबसे पुराना Gold ETF, लखपति से करोड़पति बन गए निवेशक; यहां जाने कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

ये है भारत का सबसे पुराना Gold ETF, लखपति से करोड़पति बन गए निवेशक; यहां जाने कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ये है भारत का सबसे पुराना Gold ETF, लखपति से करोड़पति बन गए निवेशक; यहां जाने कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स
ये है भारत का सबसे पुराना Gold ETF, लखपति से करोड़पति बन गए निवेशक; यहां जाने कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स
ये है भारत का सबसे पुराना Gold ETF, लखपति से करोड़पति बन गए निवेशक; यहां जाने कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स
ये है भारत का सबसे पुराना Gold ETF, लखपति से करोड़पति बन गए निवेशक; यहां जाने कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स