ये है भारत का सबसे पुराना Gold ETF, लखपति से करोड़पति बन गए निवेशक; यहां जाने कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स

Gold ETF Investment: फेस्टिव सीजन के बीच हाल के कुछ हफ्तों में सोने के दामों में आग लगी हुई है. लेकिन सोने में इन्वेस्ट करने वालों के लिए ये अच्छी खबर है. वैसे भी लॉन्ग टर्म की बात करें तो सोने ने शानदार रिटर्न दिया है. वैसे बता दें कि गोल्ड में निवेश के कई ऑप्शन हैं, जिनमें से एक है ईटीएफ (Exchange-Traded Fund).

अगर हम भारत के सबसे पुराने गोल्ड ईटीएफ की बात करें तो उसमें – निप्पॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड बीईईएस (Nippon India ETF Gold BeES)आता है. जिसने साल 2007 से अब तक 950% रिटर्न दिया है.

लाख बन गए करोड़

भारत के सबसे पुराने गोल्ड ईटीएफ, निप्पॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड बीईएस ने जुलाई 2007 में अपनी शुरुआत के बाद से 950% का शानदार रिटर्न दिया है. इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 18 साल पहले किया गया ₹10 लाख का निवेश आज ₹1 करोड़ से ज़्यादा हो गया है.

अब बस 10,000 रुपये ही निकल सकेंगे, जाने किस बैंक के बदले नियम और क्या है RBI का फैसला

वैसे, वैश्विक और घरेलू स्तर पर सोना ज़ोरदार वृद्धि के साथ रिकॉर्ड तोड़ रहा है. भारत में सोने की कीमत रिकॉर्ड तोड़ते हुए ₹1.22 लाख प्रति 10 ग्राम को पार कर गई है, जबकि चांदी ₹1.5 लाख प्रति किलोग्राम से ऊपर उछल गई है. वैश्विक बाजार में सोना 4,000 डॉलर प्रति औंस के ऊपर कारोबार कर रहा है.

भारत में गोल्ड ईटीएफ पर एक नजर

भारत में गोल्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (Gold Exchange-Traded Funds) ने सितंबर में अब तक का सबसे बड़ा मासिक निवेश दर्ज किया, जिससे कुल AUM रिकॉर्ड 10 अरब डॉलर तक पहुँच गया. शेयर बाजार में सुस्त रिटर्न के बीच निवेशकों ने इस कीमती धातु की ओर रुख किया. भारतीय गोल्ड ETFs ने इस साल अब तक रिकॉर्ड 2.18 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित किया है, जो पिछले सभी वार्षिक आँकड़ों को पार कर गया है.

8th Pay Commission: सैलरी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, अकाउंट में आएगा ‘वो वाला’ पैसा भी; Amount जान खुला रह जाएगा मुंह