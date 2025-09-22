GST घटा, Activa और Jupiter अब सस्ते! जानें कौन सा स्कूटर बन गया ज्यादा किफायती
पहले इन पर 28% GST और 1% सेस लगता था. इस बदलाव से स्कूटर और मोटरसाइकिल की कीमतों में काफी कमी आएगी. कंपनियां लगातार अपने टू-व्हीलर्स की कीमतें घटा रही हैं, ताकि नए खरीदारों को राहत मिल सके.

Activa price after GST: केंद्र सरकार ने हाल ही में जीएसटी में बदलाव किया है, जिससे 350cc से कम क्षमता वाले टू-व्हीलर्स पर अब 18% GST लागू होगा. पहले इन पर 28% GST और 1% सेस लगता था. इस बदलाव से स्कूटर और मोटरसाइकिल की कीमतों में काफी कमी आएगी. कंपनियां लगातार अपने टू-व्हीलर्स की कीमतें घटा रही हैं, ताकि नए खरीदारों को राहत मिल सके.

Honda Activa का नया दाम
होंडा एक्टिवा भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर है. इसकी पॉपुलैरिटी के पीछे अच्छा माइलेज, भरोसेमंद परफॉर्मेंस और कम मेंटेनेंस का योगदान है. पहले इस पर 28% GST लगने की वजह से इसकी कीमत 81,045 रुपये थी. अब GST घटने के बाद एक्टिवा की कीमत में 7,874 रुपये की कटौती हुई है. इसका मतलब है कि अब इसका नया दाम 73,171 रुपये हो गया है. यह बदलाव एक्टिवा को किफायती और अधिक आकर्षक बनाता है.

TVS Jupiter की नई कीमत
टीवीएस जूपिटर भी एक्टिवा का सबसे बड़ा मुकाबली स्कूटर माना जाता है. यह भी गांव और शहरों में काफी लोकप्रिय है. पहले जूपिटर पर 28% GST लगने की वजह से इसकी कीमत 78,631 रुपये थी. GST घटने के बाद अब इसकी कीमत में 7,864 रुपये की कटौती हुई है. यानी अब यह स्कूटर 70,767 रुपये में उपलब्ध होगा.

कौन सा स्कूटर ज्यादा सस्ता हुआ?
अगर कटौती की राशि देखें तो दोनों स्कूटरों की कीमत में लगभग बराबर कमी आई है. हालांकि कीमत के हिसाब से देखें तो TVS Jupiter थोड़ी सस्ती विकल्प बन गया है. वहीं Activa अभी भी एक भरोसेमंद ब्रांड और बेहतर सर्विस नेटवर्क के कारण लोगों की पसंद में आगे है.

दोनों स्कूटरों की तुलना
Activa और Jupiter दोनों में ही माइलेज अच्छा है, पर Activa की सर्विस नेटवर्क ज्यादा व्यापक है. Jupiter की कीमत Activa से थोड़ी कम है और यह शहरों तथा ग्रामीण इलाकों में समान रूप से लोकप्रिय है. खरीददार अब अपनी बजट और जरूरत के अनुसार इन दोनों में से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं. GST कटौती के बाद स्कूटर खरीदना ज्यादा किफायती और आसान हो गया है.

उपभोक्ताओं के लिए फायदा
GST कटौती से अब नया स्कूटर खरीदना आसान हो गया है. पहले जो खरीदार बजट के कारण खरीद नहीं पाते थे, अब उनके लिए Activa और Jupiter दोनों ही स्कूटर सस्ते में उपलब्ध हैं. इससे न केवल व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं को लाभ होगा बल्कि टू-व्हीलर बाजार में भी बिक्री बढ़ने की संभावना है.

