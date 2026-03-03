Silver Price Today: 20,000 रुपये टूटी चांदी! क्या अभी खरीदने का सही मौका? देखें 3 मार्च का ताजा भाव

Silver Price Today | Aaj Ka Chandi Ka Daam | Silver Rate Today: सोना-चांदी के दाम में लगातार गिरावट और बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. वहीं मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध जैसे हालात की वजह से सेफ-हेवन की डिमांड बढ़ गई है, जिससे बुलियन की कीमतें पहले से ही ऊंचे लेवल के बावजूद मजबूत बनी हुई हैं. इस बीच, आज घरेलू बुलियन मार्केट में सिल्वर की कीमतों में गिरावट आई. होली की वजह से आज MCX ट्रेडिंग बंद है. हालांकि, शाम को MCX पर ट्रेडिंग फिर से शुरू होगी. भारत में आज चांदी का भाव ₹295 प्रति ग्राम है, जो कल के भाव से ₹20 कम है. वहीं, चांदी का भाव ₹295,000 प्रति किलोग्राम है, जो कल के भाव से ₹20,000 कम है.

जानें अपने शहर का हाल

चेन्नई 3,150

मुंबई 2,950

दिल्ली 2,950

कोलकाता 2,950

बैंगलोर 2,950

हैदराबाद 3,150

MCX चांदी के रेट

MCX पर चांदी ने अपनी बड़ी बढ़त खो दी और ₹788, या 0.3% बढ़कर ₹2,83,416 प्रति 1kg पर बंद हुई. यह तब हुआ जब चांदी ने ₹2,97,799 प्रति 1kg का इंट्राडे हाई छुआ. होली के त्योहार के कारण, MCX कमोडिटी मार्केट 3 मार्च के पहले आधे हिस्से में बंद रहेगा, जैसा कि दूसरे स्टॉक मार्केट की छुट्टियों में होता है. शाम को तय समय पर ट्रेडिंग फिर से शुरू होगी.