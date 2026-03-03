Home > व्यापार > Silver Price Today: 20,000 रुपये टूटी चांदी! क्या अभी खरीदने का सही मौका? देखें 3 मार्च का ताजा भाव

Silver Price Today: 20,000 रुपये टूटी चांदी! क्या अभी खरीदने का सही मौका? देखें 3 मार्च का ताजा भाव

Silver Price Today | Aaj Ka Chandi Ka Daam | Silver Rate Today: सोना-चांदी के दाम में लगातार गिरावट और बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. वहीं मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध जैसे हालात की वजह से सेफ-हेवन की डिमांड बढ़ गई है, जिससे बुलियन की कीमतें पहले से ही ऊंचे लेवल के बावजूद मजबूत बनी हुई हैं.

By: Heena Khan | Last Updated: March 3, 2026 11:51:35 AM IST

चांदी के दामों में भी लगातार इजाफा होना जारी है.
चांदी के दामों में भी लगातार इजाफा होना जारी है.


Silver Price Today | Aaj Ka Chandi Ka Daam | Silver Rate Today: सोना-चांदी के दाम में लगातार गिरावट और बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. वहीं मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध जैसे हालात की वजह से सेफ-हेवन की डिमांड बढ़ गई है, जिससे बुलियन की कीमतें पहले से ही ऊंचे लेवल के बावजूद मजबूत बनी हुई हैं.  इस बीच, आज घरेलू बुलियन मार्केट में सिल्वर की कीमतों में गिरावट आई. होली की वजह से आज MCX ट्रेडिंग बंद है. हालांकि, शाम को MCX पर ट्रेडिंग फिर से शुरू होगी. भारत में आज चांदी का भाव ₹295 प्रति ग्राम है, जो कल के भाव से ₹20 कम है. वहीं, चांदी का भाव ₹295,000 प्रति किलोग्राम है, जो कल के भाव से ₹20,000 कम है.

You Might Be Interested In

जानें अपने शहर का हाल 

चेन्नई            3,150
मुंबई            2,950
दिल्ली          2,950
कोलकाता    2,950
बैंगलोर        2,950
हैदराबाद      3,150

Holi Dishes Recipe 2026: शाही दावत से कम नहीं लगेगी इस बार की होली! बस डिनर में शामिल करें ये लाजवाब डिशें

You Might Be Interested In

MCX चांदी के रेट

MCX पर चांदी ने अपनी बड़ी बढ़त खो दी और ₹788, या 0.3% बढ़कर ₹2,83,416 प्रति 1kg पर बंद हुई. यह तब हुआ जब चांदी ने ₹2,97,799 प्रति 1kg का इंट्राडे हाई छुआ. होली के त्योहार के कारण, MCX कमोडिटी मार्केट 3 मार्च के पहले आधे हिस्से में बंद रहेगा, जैसा कि दूसरे स्टॉक मार्केट की छुट्टियों में होता है. शाम को तय समय पर ट्रेडिंग फिर से शुरू होगी.

You Might Be Interested In
Tags: Gold PriceGold-Silver pricehome-hero-pos-4MCXSilver Price Today
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

होली नहीं खेलना चाहते? तो देख डालें ये 5 कॉमेडी...

March 2, 2026

एक इंसान रोज कितनी सांस लेता होगा?

March 2, 2026

रंगों के साथ एंटरटेनमेंट का तड़का, होली वीक में ओटीटी...

March 2, 2026

ये हैं दुनिया के सबसे हैंडसम मर्द, भारत के इस...

March 2, 2026

बिना इनकम टैक्स भी दुबई इतना अमीर कैसे?

March 1, 2026

होली के बाद बालों से रंग कैसे हटाएं? जानें आसान...

March 1, 2026
Silver Price Today: 20,000 रुपये टूटी चांदी! क्या अभी खरीदने का सही मौका? देखें 3 मार्च का ताजा भाव

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Silver Price Today: 20,000 रुपये टूटी चांदी! क्या अभी खरीदने का सही मौका? देखें 3 मार्च का ताजा भाव
Silver Price Today: 20,000 रुपये टूटी चांदी! क्या अभी खरीदने का सही मौका? देखें 3 मार्च का ताजा भाव
Silver Price Today: 20,000 रुपये टूटी चांदी! क्या अभी खरीदने का सही मौका? देखें 3 मार्च का ताजा भाव
Silver Price Today: 20,000 रुपये टूटी चांदी! क्या अभी खरीदने का सही मौका? देखें 3 मार्च का ताजा भाव