  • Home>
  • Gallery»
  • Holi Dishes Recipe 2026: शाही दावत से कम नहीं लगेगी इस बार की होली! बस डिनर में शामिल करें ये लाजवाब डिशें

Holi Dishes Recipe 2026: शाही दावत से कम नहीं लगेगी इस बार की होली! बस डिनर में शामिल करें ये लाजवाब डिशें

Holi Dishes Recipe 2026: भारत में त्योहार बिना खाने-पीने की चीज़ों के अधूरे हैं और होली का त्योहार भी इससे अलग नहीं है. डीप-फ्राइड डिशेज़ से लेकर पैन-फ्राइड ट्रीट्स तक, इस त्योहार में कई ऐसी डिशेज़ होती हैं जो पीढ़ियों से होली सेलिब्रेशन का हिस्सा रही हैं. आइए, होली की उन पारंपरिक डिशेज़ के बारे में जानते हैं जो इस त्योहार को सच में खास और मज़ेदार बना सकती हैं.


By: Heena Khan | Published: March 3, 2026 10:33:18 AM IST

Follow us on
Google News
Holi Dishes Recipe 2026: शाही दावत से कम नहीं लगेगी इस बार की होली! बस डिनर में शामिल करें ये लाजवाब डिशें - Photo Gallery
1/7

गुजिया

सूजी, खोया, ड्राई फ्रूट्स, मैदा और पिसी चीनी से बनी यह डीप-फ्राइड स्वीट डिश अब दुनिया भर में मशहूर हो गई है और अब बेक्ड वेरिएशन में भी आती है. मेवों से भरी गुजिया के बिना कोई भी होली का जश्न पूरा नहीं होता.

You Might Be Interested In
Holi Dishes Recipe 2026: शाही दावत से कम नहीं लगेगी इस बार की होली! बस डिनर में शामिल करें ये लाजवाब डिशें - Photo Gallery
2/7

मूंग दाल कचौरी

यह मसालेदार, कुरकुरी और स्वादिष्ट होती है. मूंग दाल कचौरी एक बहुत ही स्वादिष्ट डिश है जिसे आलू करी के साथ सर्व करना सबसे अच्छा लगता है. यह होली का एक ट्रीट है जिसे कई घरों में भीगी हुई मूंग दाल को काली मिर्च, गरम मसाला और धनिया पाउडर के साथ भूनकर बनाया जाता है. यह आसान रेसिपी मसालेदार आलू करी, पुदीने की चटनी और दही के साथ अच्छी लगती है. लोग इस त्योहार पर इसे ठंडाई के साथ भी सर्व करते हैं.

Holi Dishes Recipe 2026: शाही दावत से कम नहीं लगेगी इस बार की होली! बस डिनर में शामिल करें ये लाजवाब डिशें - Photo Gallery
3/7

धुस्का

यह बिहार और झारखंड की एक रीजनल डिश है, और चावल के आटे और चना दाल से बनती है. यह डीप-फ्राइड डिश नाश्ते में और शाम के स्नैक में भी आलू करी और हरी चटनी के साथ परोसी जाती है. यह क्रंची और स्वाद में हल्की मीठी भी होती है.

You Might Be Interested In
Holi Dishes Recipe 2026: शाही दावत से कम नहीं लगेगी इस बार की होली! बस डिनर में शामिल करें ये लाजवाब डिशें - Photo Gallery
4/7

नमकपारे

यह एक पॉपुलर शाम का स्नैक है जो मैदा, नमक, अजवायन, तेल, नमक, काली मिर्च और मिर्च पाउडर से बनता है. यह डीप-फ्राइड स्नैक रोम्बस शेप का होता है और मसाला चाय के साथ अच्छा लगता है.

Holi Dishes Recipe 2026: शाही दावत से कम नहीं लगेगी इस बार की होली! बस डिनर में शामिल करें ये लाजवाब डिशें - Photo Gallery
5/7

छोले

यह एक पॉपुलर साइड या स्नैक डिश है जिसे ज़्यादातर होली पर चाट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. यह उबले हुए छोले से बनी प्रोटीन से भरपूर छोले की करी है, जिसे मसालेदार प्याज-टमाटर की ग्रेवी में पकाया जाता है और ऊपर से पिसे हुए मसाले डाले जाते हैं. इसे कच्चे प्याज और दही की टॉपिंग के साथ सबसे अच्छा लगता है.

Holi Dishes Recipe 2026: शाही दावत से कम नहीं लगेगी इस बार की होली! बस डिनर में शामिल करें ये लाजवाब डिशें - Photo Gallery
6/7

बिरयानी

यह खुशबूदार चावल से बनी डिश है, जिसे उबले हुए बासमती चावल से बनाया जाता है. इसे मैरीनेट किए हुए मीट या सब्ज़ियों के साथ दम पर पकाया जाता है. इसके ऊपर तला हुआ प्याज़ और केसर का पानी डाला जाता है. इसे रायते और सालन के साथ सबसे अच्छा सर्व किया जाता है.

You Might Be Interested In
Holi Dishes Recipe 2026: शाही दावत से कम नहीं लगेगी इस बार की होली! बस डिनर में शामिल करें ये लाजवाब डिशें - Photo Gallery
7/7

गुलाब जामुन

यह मुंह में घुल जाने वाली डीप-फ्राइड मिठाई है, जिसे मिल्क सॉलिड्स, पनीर, नट्स और इलायची पाउडर से बनाया जाता है, जिसे बाद में चीनी की चाशनी में डुबोया जाता है.

Tags:
health tipsHoli 2026holi disheslifestylerecipes
Holi Dishes Recipe 2026: शाही दावत से कम नहीं लगेगी इस बार की होली! बस डिनर में शामिल करें ये लाजवाब डिशें - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Holi Dishes Recipe 2026: शाही दावत से कम नहीं लगेगी इस बार की होली! बस डिनर में शामिल करें ये लाजवाब डिशें - Photo Gallery
Holi Dishes Recipe 2026: शाही दावत से कम नहीं लगेगी इस बार की होली! बस डिनर में शामिल करें ये लाजवाब डिशें - Photo Gallery
Holi Dishes Recipe 2026: शाही दावत से कम नहीं लगेगी इस बार की होली! बस डिनर में शामिल करें ये लाजवाब डिशें - Photo Gallery
Holi Dishes Recipe 2026: शाही दावत से कम नहीं लगेगी इस बार की होली! बस डिनर में शामिल करें ये लाजवाब डिशें - Photo Gallery