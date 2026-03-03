Holi Dishes Recipe 2026: शाही दावत से कम नहीं लगेगी इस बार की होली! बस डिनर में शामिल करें ये लाजवाब डिशें

मूंग दाल कचौरी

यह मसालेदार, कुरकुरी और स्वादिष्ट होती है. मूंग दाल कचौरी एक बहुत ही स्वादिष्ट डिश है जिसे आलू करी के साथ सर्व करना सबसे अच्छा लगता है. यह होली का एक ट्रीट है जिसे कई घरों में भीगी हुई मूंग दाल को काली मिर्च, गरम मसाला और धनिया पाउडर के साथ भूनकर बनाया जाता है. यह आसान रेसिपी मसालेदार आलू करी, पुदीने की चटनी और दही के साथ अच्छी लगती है. लोग इस त्योहार पर इसे ठंडाई के साथ भी सर्व करते हैं.