भारत में विदेशों से अब नहीं आएगी चांदी, मोदी सरकार ने लगाया बैन; यहां जाने सारी डिटेल्स
Silver Import Restrictions: DGFT की तरफ से एक अधिसूचना जारी की गई, जिसमें कहा गया कि मुक्त चांदी के आयात पर तत्काल प्रभाव से 31 मार्च, 2026 तक प्रतिबंध लगा दिया गया है

By: Shubahm Srivastava | Published: September 25, 2025 5:49:00 PM IST

Silver Import Restrictions
Silver Import Restrictions

Silver Imports Restricted Till March 2026: मोदी सरकार ने चांदी के आयात (इंपोर्ट) को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. भारत ने आसियान देशों, खासकर थाईलैंड से चांदी के आयात में भारी वृद्धि के मद्देनजर अगले कुछ महीनों के लिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया है. यह फैसला ऐसे समय में आया है जब हाल के दिनों में चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी गई है. खबरों के मुताबिक, सरकार ने यह प्रतिबंध गैर-फैंसी आभूषणों पर लगाया है, यानी ऐसे आभूषण जिनमें चमकदार पत्थर, मोती या हीरे-पन्ने जैसे कीमती पत्थर न हों. ये आभूषण साधारण और दैनिक उपयोग के लिए उपयुक्त हैं.

31 मार्च 2026 तक लगाया बैन

डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड द्वारा 24 सितंबर को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई, जिसमें कहा गया कि मुक्त चांदी के आयात पर तत्काल प्रभाव से 31 मार्च, 2026 तक प्रतिबंध लगा दिया गया है. सरकार के इस कदम का उद्देश्य मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के दुरुपयोग को रोकना और तैयार आभूषणों की आड़ में चांदी के बड़े पैमाने पर आयात को रोकना है.

इसके अतिरिक्त, अधिसूचना के अनुसार, प्रतिबंधित वस्तुओं के लिए अब सरकारी लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है. अप्रैल-जून 2024-25 से अप्रैल-जून 2025-26 तक तरजीही शुल्क छूट के तहत सादे चांदी के आभूषणों के आयात में तीव्र वृद्धि के कारण ये प्रतिबंध लगाए गए हैं.

सरकार के इस कदम के पीछे की वजह

एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के नियमों का दुरुपयोग करते हुए आयात घरेलू निर्माताओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है. इसके अलावा, ज्वैलरी सेक्टर में रोज़गार को चुनौती मिल रही है. उन्होंने आगे कहा कि सरकार के इस फैसले से आभूषण निर्माताओं को समान अवसर मिलेंगे, छोटे और मध्यम स्तर के व्यापारियों के हितों की रक्षा होगी और इस क्षेत्र के श्रमिकों की आजीविका सुरक्षित होगी.

