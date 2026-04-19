चांदी खरीदते हैं? हर 10 में से 3 लोग हो रहे ठगी का शिकार! जरूर पढ़ें ये खबर

Silver buying fraud India: अगर आप चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है. हाल ही में सामने आए एक सर्वे में खुलासा हुआ है कि पिछले पांच वर्षों में 30 प्रतिशत से अधिक ग्राहक चांदी खरीदते समय ठगी या धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं. यह आंकड़ा बाजार में पारदर्शिता की कमी को दर्शाता है और उपभोक्ताओं को सतर्क रहने की जरूरत पर जोर देता है.

चांदी खरीद में बढ़ती ठगी के मामले

सर्वे के अनुसार, लगभग हर 10 में से 3 लोगों को चांदी खरीदते समय किसी न किसी प्रकार की धोखाधड़ी का सामना करना पड़ा. इसमें मिलावटी धातु, गलत वजन या गलत जानकारी देकर सामान बेचना शामिल है. यह स्थिति बताती है कि ग्राहकों को खरीदारी के दौरान अधिक जागरूक रहने की जरूरत है.

हॉलमार्किंग को मिला व्यापक समर्थन

सर्वे में शामिल 93 प्रतिशत लोगों ने चांदी पर हॉलमार्किंग को अनिवार्य करने का समर्थन किया है. हॉलमार्किंग एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें धातु की शुद्धता की आधिकारिक पुष्टि की जाती है. इससे ग्राहकों को असली और नकली चांदी में फर्क करने में आसानी होती है और धोखाधड़ी की संभावना कम होती है.

सरकार का बड़ा कदम: डिजिटल हॉलमार्किंग

सरकार ने 1 सितंबर 2025 से चांदी के गहनों और सामान के लिए हॉलमार्किंग व्यवस्था लागू कर दी है. इसे डिजिटल पहचान प्रणाली से जोड़ा गया है, जिससे हर उत्पाद की शुद्धता और उसकी जानकारी आसानी से ट्रैक की जा सकती है. यह कदम उपभोक्ताओं के हित में एक महत्वपूर्ण सुधार माना जा रहा है.

BIS Care ऐप से मिलेगी पूरी जानकारी

ग्राहक अब BIS Care मोबाइल ऐप के जरिए खरीदे गए चांदी के सामान की पूरी जानकारी जांच सकते हैं. इसमें आर्टिकल का प्रकार, शुद्धता, हॉलमार्क की तारीख, जांच केंद्र और ज्वेलर का रजिस्ट्रेशन नंबर जैसी जानकारी शामिल होती है. इससे खरीदारी में पारदर्शिता बढ़ेगी.

सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव

इस सर्वे से स्पष्ट है कि चांदी खरीदते समय सतर्क रहना बेहद जरूरी है. हमेशा प्रमाणित ज्वेलर से ही खरीदारी करें, बिल जरूर लें और हॉलमार्क की जांच करें. थोड़ी सी सावधानी आपको बड़ी ठगी से बचा सकती है और आपकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रख सकती है.

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