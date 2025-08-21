Home > व्यापार > SEBI कर सकता है F&O में बड़ा बदलाव, रिटेल ट्रेडर पर लगाम लगाने के लिए बना रहा है ‘मास्टर प्लान’

SEBI कर सकता है F&O में बड़ा बदलाव, रिटेल ट्रेडर पर लगाम लगाने के लिए बना रहा है ‘मास्टर प्लान’

SEBI News: सेबी ऑप्शंस में इंट्राडे डेमो लिमिट पर चर्चाओं का बाजार गर्म होता जा रहा है। वहीँ इस दौरान नियामक का ध्यान इक्विटी निवेश पर है, खासकर एक्सपायरी के दिनों में होने वाले बड़े ट्रेडिंग वॉल्यूम पर। मामले से वाकिफ लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर मनीकंट्रोल को बताया।

Published By: Heena Khan
Published: August 21, 2025 13:28:45 IST

SEBI News: सेबी ऑप्शंस में इंट्राडे डेमो लिमिट पर चर्चाओं का बाजार गर्म होता जा रहा है। वहीँ इस दौरान नियामक का ध्यान इक्विटी निवेश पर है, खासकर एक्सपायरी के दिनों में होने वाले बड़े ट्रेडिंग वॉल्यूम पर। मामले से वाकिफ लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर मनीकंट्रोल को बताया। फिलहाल, इंट्राडे पोजीशन के लिए कोई लिमिट नहीं है। वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, एमिरेट्स ऑप्शंस इंट्राडे एंड-ऑफ-डे लिमिट पर लगाम लगाने के लिए। नेट डेल्टा (फ्यूचर्स इवॉल्विंग) बेस 1,500 करोड़ रुपये और ग्रॉस बेस 10,000 करोड़ रुपये है।

अब ट्रेडर्स पर लगेगी लगाम 

वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, सेबी ने निफ्टी और सेंसेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स के हालिया एक्सपायरी-डे डेटा की जाँच जारी है। इस जांच में पता चला कि इंट्राडे ट्रेड के दौरान पोजीशन इन स्तरों से ज़्यादा रही हैं। वहीँ आपको बता दें, 7 अगस्त को एक्सपायरी के दिन, निफ्टी में टॉप नेट लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन क्रमशः 4,245 करोड़ रुपये और 5,409 करोड़ रुपये तक पहुँच गईं। लॉन्ग में ग्रॉस पोजीशन 10,192 करोड़ रुपये और शॉर्ट में 11,777 करोड़ रुपये तक पहुँच गईं। 5 अगस्त को एक्सपायरी के दिन, सेंसेक्स में टॉप नेट लॉन्ग पोजीशन 2,249 करोड़ रुपये और टॉप नेट शॉर्ट पोजीशन 3,055 करोड़ रुपये थी। टॉप ग्रॉस लॉन्ग पोजीशन 11,831 करोड़ रुपये और टॉप ग्रॉस शॉर्ट पोजीशन 9,647 करोड़ रुपये थी।

इंट्राडे मॉनिटरिंग की बढ़ेगी सीमा ?

सेबी एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग में होने वाली तेज़ी को रोकने के लिए इंट्राडे मॉनिटरिंग की सीमा बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपये करने पर विचार कर रहा है। हालाँकि, सकल पोजीशन के लिए यह सीमा 10,000 करोड़ रुपये ही रहेगी। नियामक ने फरवरी 2025 में एक परामर्श पत्र प्रस्तुत किया था। इसमें इंट्राडे पोजीशन की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन बाद में सेबी ने इस प्रस्ताव को वापस ले लिया। सेबी का मानना ​​है कि एक्सपायरी के दिन एक्सपायर होने वाली पोजीशन से दिन की समाप्ति (ईओडी) का पता नहीं चलता। ऐसे में, बड़े आकार के जोखिम का पता लगाने के लिए इंट्राडे मॉनिटरिंग ज़रूरी हो जाती है।

