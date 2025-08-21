Home > व्यापार > Jio, Airtel या Vi? किसके पास है सबसे बेस्ट ऑफर, जान अभी कराएंगे सबसे सस्ता वाला रिचार्ज

Prepaid Plans: फ़ोन रिचार्ज कराना हमारी बेसिक जरूरत है। वहीँ हमें अपने मोबाइल फोन पर डेटा के लिए अधिक भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड और भारती एयरटेल लिमिटेड ने अपने प्रवेश स्तर के प्रीपेड प्लान बंद कर दिए हैं।

Published By: Heena Khan
Published: August 21, 2025 12:46:11 IST

Prepaid Plans: फ़ोन रिचार्ज कराना हमारी बेसिक जरूरत है। वहीँ हमें अपने मोबाइल फोन पर डेटा के लिए अधिक भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड और भारती एयरटेल लिमिटेड ने अपने प्रवेश स्तर के प्रीपेड प्लान बंद कर दिए हैं। इस कदम से दूरसंचार कंपनियों के प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व (ARPU) में बढ़ोतरी होगी, लेकिन महंगे प्रीपेड रिचार्ज प्लान आम आदमी को परेशान कर सकते हैं। इसी के चलते, आइए जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड द्वारा पेश किए जा रहे एंट्री-लेवल प्रीपेड रिचार्ज प्लान्स पर एक नज़र डालते हैं, जो कम से कम 1 जीबी प्रतिदिन डेटा देते हैं। इनकी वैधता 28 दिनों की है।

जानिए ताजा रिचार्ज प्लान 

Reliance Jio

₹299 प्लान: 1.5 GB/प्रतिदिन; वैधता: दिनों का 
₹349 प्लान: 2 GB/प्रतिदिन; वैधता: दिनों का 

Bharti Airtel

₹349 प्लान: 1.5 GB/प्रतिदिन; वैधता: 28 दिनों का 
₹361 प्लान: 50 GB/माह; वैधता: 30 दिनों का 

Vodafone Idea

₹299 प्लान: 1 GB/प्रतिदिन; वैधता: 28 दिनों का 
₹349 प्लान: 1.5 GB/प्रतिदिन; वैधता: 28 दिनों का 
₹408 प्लान: 2 GB/प्रतिदिन; वैधता: 28 दिनों का 

कौन सा है बेस्ट प्लान 

एंट्री-लेवल प्रीपेड रिचार्ज प्लान रद्द होने से रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के बीच भारत के नंबर 1 टेलीकॉम ऑपरेटर होने का दावा करने की होड़ तेज़ हो गई है। ट्राई के आंकड़ों के अनुसार, जून 2025 में जियो ने 19 लाख ग्राहक जोड़े, जबकि भारती एयरटेल ने 763,482 ग्राहक जोड़े। वोडाफोन आइडिया ने उसी महीने 217,816 ग्राहक खो दिए।

