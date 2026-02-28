Bank Holiday Today: 28 फरवरी को बैंक खुले रहेंगे या बंद, जानें आपके शहर का क्या है हाल?

Bank Holiday Today: भारत में बैंकों की उनके राज्य के हिसाब से अलग-अलग छुट्टियां होती हैं. बैंक कस्टमर को बैंक की छुट्टियों के बारे में पहले से पता होना चाहिए और उसी हिसाब से अपनी बैंक विजिट प्लान करनी चाहिए. कई बैंक कस्टमर इस बात को लेकर कन्फ्यूज़ रहते हैं कि आज (28 फरवरी, 2026) बैंक खुले हैं या बंद.

क्यों बंद रहेंगे बैंक?

बता दें कि भारत में बैंक 28 फरवरी, 2026 को बंद रहेंगे. यह छुट्टी महीने के चौथे शनिवार की वजह से है. बैंक दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं. कस्टमर अभी भी अलग-अलग ट्रांज़ैक्शन के लिए डिजिटल बैंकिंग सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं. अकाउंट मैनेजमेंट और पेमेंट के लिए इंटरनेट बैंकिंग, SMS बैंकिंग और WhatsApp बैंकिंग उपलब्ध हैं.

ऑनलाइन सेवा भी खुली रहेगी

जानकारी के मुताबिक, बैंक शनिवार को ही खुलते हैं, जब तक कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के हॉलिडे कैलेंडर में कुछ और न बताया गया हो. अकाउंट बैलेंस चेक करना, चेकबुक ऑर्डर करना, बिल पे करना, प्रीपेड फ़ोन रिचार्ज करना, पैसे ट्रांसफर करना, होटल और ट्रैवल टिकट बुक करना, खर्च का ट्रेंड देखना, और भी बहुत कुछ जैसे ट्रांज़ैक्शन पहले की तरह किए जा सकते हैं. डिजिटल बैंकिंग से चेक कैश कराना बहुत आसान हो जाता है.

कल भी बंद रहेंगे बैंक

शनिवार को कल यानी 1 मार्च 2026 को रविवार के बैंक बंद रहेगा. यानी 2 मार्च को ही आप बैंक जा सकते हैं. बता दें कि, इस दिन कानपुर और लखनऊ के बैंकों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के बैंक खुलेंगे.