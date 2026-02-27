Gold Price Today: सस्ता हुआ सोना, फिर धडाम से गिरे दाम; जानें अपने शहर में आज का रेट

Gold Price Today: आज सोने का भाव, 27 फरवरी 2026: दिल्ली में शुक्रवार को सोने के भाव में थोडी गिरावट आई. रिकॉर्ड तोड तेजी के बाद, जिसने मेटल को फरवरी के नए हाई पर पहुंचा दिया था, सोने के भाव में थोडी राहत मिली. पिछली तेजी से हुए कुछ फायदे को इन्वेस्टर्स ने लॉक कर लिया, जिसके बाद कीमती मेटल में थोडा प्रॉफिट लेने का दौर देखा गया.

आज सोने का भाव (27 फरवरी 2026)

24K सोना: ₹16,183 प्रति ग्राम

22K सोना: ₹14,835 प्रति ग्राम

18K सोना: ₹12,141 प्रति ग्राम

इन कीमतों में GST, TCS, या मैन्युफैक्चरिंग चार्ज शामिल नहीं हैं, हाल की जबरदस्त तेजी के बाद ₹21 प्रति ग्राम की कमी एक अच्छी राहत है.

भारत में MCX सोने और चांदी के भाव

MCX गोल्ड फ्यूचर्स : पिछले बंद भाव से ₹210 कम होकर ₹1,61,830 प्रति 10g के करीब मामूली गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है.

MCX सिल्वर फ्यूचर्स: ₹2,80,000 प्रति kg के करीब मजबूत हो रहा है. हाल की जबरदस्त तेजी के बाद दोनों कीमती धातुएं पॉज मोड में हैं.

आपके शहर में 24 कैरेट की दाम

चेन्नई – 16,313

मुंबई – 16,183

दिल्ली – 16,183

कोलकाता – 16,183

बेंगलुरु – 16,183

हैदराबाद – 16,183

केरल – 16,183

पुणे – 16,183

अहमदाबाद – 16,188

48 घंटे के अंदर कैंसिलेशन पर पूरा पैसा वापस, DGCA ने बदले नियम; अब नाम की गलती फ्री में होगी ठीक

सोने में तेजी या गिरावट

फरवरी में सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी के बाद इसमें थोडी गिरावट आई है, जिससे कीमतें महीने के सबसे निचले स्तर से ₹850 प्रति ग्राम से ज्यादा बढ गई हैं. यह मजबूती अच्छी लग रही है, जिसमें बिकवाली का दबाव कम है, ऊपरी लेवल पर कुछ मुनाफा हो रहा है, और बाजार ₹16,000 से ऊपर स्थिर हो रहा है, क्योंकि निवेशक तेजी के अगले दौर का अंदाजा लगाने के लिए नए संकेतों का इंतजार कर रहे हैं.

Silver Price Today: चांदी के दामों में आई गिरावट या छू रहे आसमान? यहां जानें दिल्ली से लेकर मुंबई तक का हाल