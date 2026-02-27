India GDP Q3 Growth 2026: अर्थव्यवस्था ने पकड़ी रफ्तार, Q3 में 7.8% रही ग्रोथ; इकोनॉमी बूस्ट के पीछे ये दो चीजें है बड़ी वजह

India GDP Q3 Growth 2026: मिनिस्ट्री ऑफ़ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन (MoSPI) के जारी डेटा के मुताबिक, FY 2025-26 की तीसरी तिमाही में भारत की रियल GDP 7.8% की मज़बूत दर से बढ़ी. यह MoSPI का पहला GDP (Gross Domestic Product) डेटा है जिसे नई सीरीज़ के तहत जारी किया गया है, जो कैलकुलेशन के लिए बेस ईयर को बदल देती है. रिवाइज़्ड नेशनल अकाउंट्स सीरीज़ के मुताबिक, भारत की इकॉनमी 2025-26 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 7.8% बढ़ी, जबकि एक साल पहले इसी समय में यह 7.4% थी.

MoSPI ने शुक्रवार को 2022-23 बेस ईयर के आधार पर अपडेटेड सालाना और तिमाही नेशनल अकाउंट्स अनुमान जारी किए, जो पहले की सीरीज़ की जगह लेते हैं जिसमें 2011-12 को रेफरेंस ईयर के तौर पर इस्तेमाल किया गया था.

भारत का Q3 FY 2025-26 GDP डेटा: खास बातें

1. रिवाइज्ड सीरीज के तहत, मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के लिए GDP ग्रोथ 7.6 परसेंट रहने का अनुमान है, जो जनवरी में जारी मिनिस्ट्री के एडवांस प्रोजेक्शन में दिए गए 7.4 परसेंट के अनुमान से थोड़ा ज़्यादा है. FY 2025-26 में नॉमिनल GDP में 8.6 परसेंट की बढ़ोतरी का अनुमान है.

-2025-26 की जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए ग्रोथ अनुमान को पहले के 8.2 परसेंट से बढ़ाकर 8.4 परसेंट कर दिया गया है.

-इसके उलट, अप्रैल-जून तिमाही के अनुमान को पहले बताए गए 7.8 परसेंट से घटाकर 6.7 परसेंट कर दिया गया है.

-FY 2025-26 में ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को मुख्य रूप से दूसरी तिमाही में 8.4 परसेंट और तीसरी तिमाही में 7.8 परसेंट की मजबूत रियल ग्रोथ से सपोर्ट मिला है.

-इकॉनमी ने लगातार ग्रोथ की रफ़्तार बनाए रखी है, FY 2023-24 में रियल GDP 7.2 परसेंट और FY 2024-25.6 में 7.1 परसेंट बढ़ी है.

डबल-डिजिट ग्रोथ

FY 2023-24 में नॉमिनल GDP ग्रोथ 11.0 परसेंट और FY 2024-25.7 में 9.7 परसेंट रही. बेस ईयर में बदलाव के बाद, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पिछले तीन फाइनेंशियल ईयर में इकॉनमी की मज़बूती में एक अहम योगदान देने वाले के तौर पर उभरा है, जिसमें FY 2023-24 और फिर FY 2025-26.8 में डबल-डिजिट ग्रोथ देखी गई है.

सेकेंडरी और टर्शियरी दोनों सेक्टर में ग्रोथ

सेकेंडरी और टर्शियरी दोनों सेक्टर में ग्रोथ ने भी इकॉनमिक परफॉर्मेंस को मज़बूत किया है, जिनमें से हर एक ने FY 2025-26.9 में 9 परसेंट से ज़्यादा की ग्रोथ दर्ज की है. सर्विसेज़ सेगमेंट में, “ट्रेड, रिपेयर, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग और स्टोरेज से जुड़ी सर्विसेज़” कैटेगरी ने FY 2025-26 में कॉन्स्टेंट प्राइस पर 10.1 परसेंट की ग्रोथ दर्ज की. खर्च की बात करें तो, प्राइवेट फ़ाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और ग्रॉस फ़िक्स्ड कैपिटल फ़ॉर्मेशन, दोनों ने FY 2025-26 के दौरान 7 परसेंट से ज़्यादा की ग्रोथ दर्ज की