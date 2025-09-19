Richest Cities in India: भारत में तेजी से बढ़ रही है अमीरी, इस शहर में रहते हैं सबसे ज्यादा अमीर लोग

Millionaire families in India: देश की अर्थव्यवस्था के तेज़ विकास के और सबूत सामने आए हैं. मर्सिडीज-बेंज हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 जारी की गई है. यह रिपोर्ट देश की करोड़पति आबादी की वृद्धि को दर्शाती है। इस सूची में भारत में करोड़पति परिवारों की संख्या में लगभग 200 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई गई है.

भारतीय तेज़ी से क्यों बन रहे हैं अमीर?

भारत में, शेयर, रियल एस्टेट और सोना निवेश के आशाजनक विकल्प बने हुए हैं. लोग इनमें भारी निवेश कर रहे हैं. डिजिटलीकरण के इस दौर में, लोग विलासिता की वस्तुओं के भुगतान के लिए कार्ड और नकदी के बजाय यूपीआई ऐप का इस्तेमाल तेज़ी से कर रहे हैं. इसके अलावा, विदेशी निवेश के लिए पसंदीदा स्थानों की सूची में संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे ऊपर है, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का स्थान है. एचडीएफसी बैंक भारत का सबसे पसंदीदा निजी क्षेत्र का बैंक बनकर उभरा है, और सिटी बैंक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे आगे है.

किस शहर में सबसे ज़्यादा अमीर लोग हैं?

मर्सिडीज-बेंज हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार, मुंबई में देश के सबसे ज़्यादा करोड़पतियों का घर है. महाराष्ट्र में 1,78,600 करोड़पति परिवार हैं, जिनमें से मुंबई 1,42,000 के साथ सबसे आगे है. 2021 से महाराष्ट्र में करोड़पति परिवारों की संख्या में उल्लेखनीय 194 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है. इसका सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) भी 55 प्रतिशत बढ़कर ₹40.5 लाख करोड़ हो गया है. दिल्ली और तमिलनाडु में भी जीडीपी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है.

मुंबई के बाद, दिल्ली 68,200 करोड़पति परिवारों के साथ दूसरे स्थान पर और बेंगलुरु 31,600 करोड़पति परिवारों के साथ तीसरे स्थान पर है. दस प्रमुख राज्यों में कुल मिलाकर देश के 79 प्रतिशत करोड़पति रहते हैं. जून में जारी दुनिया के सबसे अमीर शहरों की 2025 रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में करोड़पतियों की संख्या में 120 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, बेंगलुरु तीसरे स्थान पर है. दिल्ली और मुंबई में भी क्रमशः 82 प्रतिशत और 69 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई.

भारत में अभी कितने धनी परिवार हैं?

रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वर्तमान में कुल 871,700 करोड़पति परिवार हैं जिनकी कुल संपत्ति ₹85 मिलियन से अधिक है, जो 2021 में 458,000 करोड़पति परिवारों की संख्या से लगभग दोगुनी है. ये देश के अन्य सभी परिवारों का 0.31 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते हैं. रिपोर्ट यह भी बताती है कि 2017 से 2025 तक मिलियन-डॉलर परिवारों की संख्या में 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. हालाँकि, अभी तक केवल कुछ ही अति-धनी श्रेणी में पहुँच पाए हैं. पिछले चार-पाँच वर्षों में, भारत में करोड़पति परिवारों की संख्या में लगभग 90 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. अगर यही रफ्तार जारी रही, तो भारत में करोड़पति परिवारों की संख्या 20 लाख तक पहुँच सकती है.

