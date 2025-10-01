टैक्स बचाने का असरदार तरीका! जानिए कैसे होता है फार्महाउस से टैक्स बचाव

Income Tax: देश में फार्महाउस कल्चर तेजी से बड़ रहा है. बड़े शहरों में रहने वाले अमीर लोग अक्सर वीकेंड पर एंजॉय या मौज-मस्ती करने के लिए फार्महउस पर जाते होते हैं. मगरअमीर लोगो के लिए यह कानूनी रूप से टैक्स बचाने एक बड़ा आसाम तरीका बन चुका है. मीनल गोयल, जो AI स्टार्टअप चलाती हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं उन्होने हाल ही में LinkedIn पर इस प्लान को विस्तार से बताया है.

इनकम टैक्स से बचाने का तरीका

CA मीनल गोयल ने पोस्ट के जरिए बताया की कैसे अमीर लोग खेती की जमीन और फार्महाउस का इस्तेमाल से इनकम टैक्स घटाते हैं. उन्होने इस बात को और साफ किया ‘अगर आपको लगता है कि फार्महाउस सिर्फ वीकेंड पार्टियों के लिए हैं, तो एक बार फिर से सोचें.’ उन्होंने बताया की अमीर लोग फार्महाउस और खेती की जमीन का इस्तेमाल कैसे करते हैं. वे नियमों का फायदा उठाकर टैक्स का बोझ घटाते हैं.

बडेगी आमदनी टैक्स होगा जीरो

मीनल गोयल ने बताया कि खेती से होने वाली आमदनी पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता है. मीनल गोयल ने लिखा, ‘फसलों से कमाई दिखाइए – कोई इनकम टैक्स नहीं.’ साथ ही, GST के भी फायदे हैं. खेती के ज्यादातर उत्पादों पर केवल 0 से 5% GST लगता है. यह बड़ा फायदा भी अमीर लोग लुफ्त उठाते हैं.

फार्महाउस खरीदने का कारण

मीनल गोयल ने चेतावनी देते हुए कहा कि अमीर लोग इनकम टैक्स के नियमों का अपने फायदे के लिए उपयोग करना अच्छी तरह से जानते हैं. साथ ही उन्होंने आगे कहा कि मध्यम वर्ग के लोग अपनी आय का 35% तक टैक्स देते हैं, जबकि अमीर लोग कोई टैक्स नहीं देते हैं. अमीर लोगों को यह पता है कि कृषि आय पर टैक्स नहीं लगता है, इसलिए वे फार्महाउस खरीदते हैं और इसका जमकर फायदा उठाते.

अमीर लोग प्रॉपर्टी खरीदते तो हैं मगर अपने नाम से नहीं

गोयल के अनुसार, दुनिया के बड़े अमीर भी अपनी संपत्ति अपने नाम पर नहीं करते क्योंकि वे समझदार होते हैं और जानते हैं कि इससे क्या फायदा होता है. अमीर लोग सबसे पहले कंपनी, ट्रस्ट या LLC जैसी संस्था स्थापित करते हैं. फिर प्रॉपर्टी उसी संस्था के के नाम पर खरीदते हैं. इससे उन्हें टैक्स बचत होती है और उनकी प्रॉपर्टी कर्जदारों और तलाक से भी सुरक्षित रहती है क्योंकि वह उनके नाम पर नहीं होती.

