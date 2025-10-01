1 October 2025 Gold rate: लगातार बढ़ रही है सोने की कीमत, यहां जानें अपने-अपने शहरों में ताजा रेट्स

Gold price today: Gold rate इन दिनों लगातार ऊपर जा रहे हैं. दुनिया में चल रही आर्थिक परेशानी के कारण लोग अपना पैसा Gold में लगाना ज्यादा सुरक्षित समझ रहे हैं. साथ ही त्योहारों से पहले लोग ज्यादा Gold खरीद रहे हैं. ऐसे में सोने की कीमत और ज्यादा बढ़ गई है. बुधवार (1 अक्टूबर 2025) को 24 कैरेट Gold की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,16,400 रुपये हो गई है और एक दिन पहले मंगलवार को इसका रेट 1,15,480 रुपये था. इस हिसाब से पिछले 24-48 घंटों के दौरान सोने की कीमतों में ज्यादा बढ़ोतरी नही हुई हैं.

जानिए आपके शहर में Gold का ताजा भाव

दिल्ली

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,760 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,781 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,824 रुपये हो गई है.

मुंबई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,745 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,766 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,809 रुपये हो गई है.

बेंगलुरु

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,745 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,766 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,809 रुपये हो गई है.

कोलकाता

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,745 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,766 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,809 रुपये हो गई है.

चेन्नई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,849 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,861 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,991 रुपये हो गई है.