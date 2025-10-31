Home > व्यापार > Punjab Diwali Bumper Lottery 2025 Result Winners List: पंजाब स्टेट दिवाली बंपर लॉटरी 2025 का रिजल्ट घोषित, जानें कौन-कौन बना करोड़पति; किसे मिले लाखों रुपये

Punjab Diwali Bumper Lottery 2025 Result Update: पंजाब स्टेट दिवाली बंपर लॉटरी 2025 का रिजल्ट शुक्रवार (31 अक्टूबर, 2025) को जारी कर दिया गया. आप भी कुछ आसान स्टेप्स के जरिये लॉटरी का रिजल्ट जान सकते हैं.

By: Shivi Bajpai | Last Updated: October 31, 2025 8:45:44 PM IST

Punjab Diwali Bumper Lottery 2025 Result Update: पंजाब स्टेट दिवाली बंपर लॉटरी रिजल्ट 2025 घोषित कर दिया है. 4 लोग करोड़पति बने हैं, जबकि लाखों और हजारों रुपये की लॉटरी भी कई लोगों को लगी है. पंजाब लॉटरी का सबसे बड़ा इनाम 11 करोड़ रुपये का है. इसके अलावा भी कई और इनाम हैं. शुक्रवार को पंजाब के लुधियाना या चंडीगढ़ क्षेत्रों में लाइव ड्रॉ आयोजित किया गया, जिसमें विजेताओं की घोषणा की गई. इस स्टोरी में हम बताएंगे पंजाब स्टेट दिवाली बंपर लॉटरी रिजल्ट 2025 से जुड़ी हर जानकाकारी. 

सिर्फ 500 रुपये का टिकट खरीदकर बने करोड़पति

पंजाब सरकार की डियर दिवाली बंपर लॉटरी 2025 (Punjab State Dear Diwali Bumper Lottery 2025) का रिजल्ट घोषित हो गया है. इसमें सिर्फ 500 का टिकट खरीदकर कई लोग करोड़पति बन गए हैं. कुल मिलाकर लोगों को 11 करोड़ तक का इनाम मिला है. लॉटरी का ड्रॉ 31 अक्टूबर 2025 को शाम 8 बजे लुधियाना में हुआ.  

कैसे  देखें रिजल्ट?

Punjab State Dear Diwali Bumper Lottery 2025 Result के बारे में जानने के लिए आपको वेबसाइट पर जाना होगा, जहां पर आपको हर अपडेट मिल जाएगा. मिली जानकारी के अनुसार, पंजाब स्टेट डियर दिवाली बंपर लॉटरी 2025 का रिजल्ट 31 अक्टूबर को रात 8 बजे जारी किया गया. इसका सीधा प्रसारण punjablotteries.com/livedraw पर भी किया गया. इस दौरान हजारों लोगों ने अपने खरीदे टिकट का स्टेटस जाना. यहां पर बता दें कि आप भी अपने टिकट नंबर से तुरंत जान सकते हैं कि आप लकी विनर बने हैं या नहीं? लॉटरी का रिजल्ट देखने के लिए यूजर चाहें तो पंजाब स्टेट लॉटरी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजेताओं की लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं. इसके बाद आराम से अपना नाम चेक कर सकते हैं. 

Punjab State Dear Diwali Bumper Lottery 2025: कैसे विजेता पा सकते हैं अपना इनाम?

Punjab State Dear Diwali Bumper Lottery 2025 Result आने के बाद यूजर सबसे पहले अपना टिकट निकाल लें, क्योंकि यह सबसे बड़ा सबूत होगा आपके पास. अगर आप चाहें तो रिजल्ट आने के 30 दिनों के अंदर पंजाब स्टेट लॉटरी निदेशालय, चंडीगढ़ में जाकर इनाम क्लेम कर सकते हैं. अगर आप विजेता हैं तो आपको इनाम मिल जाएगा. यहां पर यह भी बता दें कि इनाम की राशि पर लगने वाले टैक्स का भुगतान करना जरूरी है. अगर आप 30 दिनों के भीतर जीती इनामी राशि को क्लेम नहीं करते हैं तो इनाम की राशि रद्द भी हो सकती है. इससे पहले आपको रिजल्ट आने के बाद तुरंत अपनी टिकट संख्या से मिलान करना होगा. इसके बाद कंफर्म हो जाएगा कि आप विजेता हैं या नहीं. 

यह भी पढ़ें: Punjab State Dear Diwali Bumper Lottery 2025 Result: 7000 रुपये से 11 करोड़ तक का इनाम, जानें कब, कहां और कैसे देखें पंजाब स्टेट डियर दिवाली बंपर लॉटरी 2025 का ड्रॉ

