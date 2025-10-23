Home > व्यापार > Punjab State Dear Diwali Bumper Lottery 2025 Result: 7000 रुपये से 11 करोड़ तक का इनाम, जानें कब, कहां और कैसे देखें पंजाब स्टेट डियर दिवाली बंपर लॉटरी 2025 का ड्रॉ

Punjab State Dear Diwali Bumper Lottery 2025 Result: 7000 रुपये से 11 करोड़ तक का इनाम, जानें कब, कहां और कैसे देखें पंजाब स्टेट डियर दिवाली बंपर लॉटरी 2025 का ड्रॉ

Punjab Diwali Bumper Lottery 2025 Result: पंजाब बंपर लॉटरी 2025 (punjab Diwali Bumper Lottery 2025) के लिए आपने टिकट खरीदा है और ड्रॉ का इंतजार कर रहे हैं तो रिजल्ट की तारीख सामने आ गई है.

By: JP Yadav | Last Updated: October 23, 2025 9:16:52 PM IST

Punjab State Baisakhi Bumper Lottery 2025 Result: लॉटरी का टिकट खरीदने की लत बहुत खराब होती है. अक्सर इसके चक्कर में लोग बर्बाद भी हो जाते हैं और उन्हें आर्थिक नुकसान का भी सामना करना पड़ता है. वहीं, कुछ लोगों ने लॉटरी का टिकट खरीदकर और इसके बाद जीतकर अपनी किस्मत ही बदल दी है. मिली ताजा जानकारी के अनुसार, पंजाब बंपर लॉटरी 2025 (punjab Diwali Bumper Lottery 2025) का ड्रॉ 31 अक्टूबर, 2025 को निकाला जाएगा. इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे लॉटरी के टिकट की कीमत, खरीदने का तरीका और ड्रॉ डेट समेत सभी अहम जानकारी.

Punjab State Dear Diwali Bumper Lottery 2025 का कब घोषित होगा रिजल्ट? 

इस स्टोरी में हम आपको यह भी बताएंगे कब और कैसे देखें Punjab State Dear Diwali Bumper Lottery 2025 का रिजल्ट? इसके साथ ही यह भी बताएंगे कि इसमें कितनी इनाम राशि मिलेगी और आप ये राशि जीतने के बाद कहां से हासिल कर सकेंगे. लाइव ड्रॉ की जानकारी कहां मिलेगी? यहां यह जान लें कि पंजाब स्टेट डियर दिवाली बंपर लॉटरी 2025 का रिजल्ट 31 अक्टूबर को रात 8 बजे जारी किया जाएगा. इसका सीधा प्रसारण punjablotteries.com/livedraw पर किया जाएगा.  इसके साथ ही अगर आपने भी टिकट खरीदा है तो लॉटरी में 11 करोड़ तक जीतने का सुनहरा मौका है. 

11 करोड़ रुपये जीत सकेंगे इनाम

पंजाब डियर दिवाली बंपर लॉटरी 2025 में टिकट खरीदने वालों का ड्रॉ में नाम आया तो 11 करोड़ रुपये तक का इनाम जीत सकते हैं. अगर आपने भी इनाम जीता है तो रिजल्ट के 30 दिनों के अंदर ही विजेताओं को अपने टिकट के साथ दावा पेश करना होगा. इस लॉटरी में आप सिर्फ 500 रुपये का टिकट खरीदकर 7000 रुपये से लेकर 11 करोड़ रुपये तक का बड़ा इनाम जीत सकते हैं. यहां पर यह बताना जरूरी है कि इस बार लॉटरी का पहला पुरस्कार 11,00,00,000 रुपये का है. इसका एक ही विजेता होगा, जो जीत के बाद करोड़पति बन जाएगा. इस साल 200000 से 999999 तक नंबर्स में तीन सीरीज (A, B और C) में 24 लाख टिकट प्रिंट किए गए हैं. 

Punjab State Dear Diwali Bumper Lottery 2025 के लिए नोट कर लें अहम तारीख 

ड्रॉ की तारीख: 31 अक्टूबर, 2025 
टाइमिंग : शाम 8 बजे परिणाम घोषित कर दिया जाएगा.
किस स्थान पर घोषित होगा परिणाम: चंडीगढ़ 
क्या है पहला पुरस्कार : 3 करोड़ रुपये (2 विजेताओं के लिए)
लॉटरी सीरीज क्या है : A, B और C

क्या-क्या होगी इनामी राशि? (What will be the prize money)

  • प्रथम पुरस्कार: 11,00,00,000 रुपये (1 विजेता)
  • दूसरा पुरस्कार: 1,00,00,000 रुपये, इसमें कुल 3 विजेता होंगे और प्रत्येक को 1 करोड़ रुपये इनाम के रूप में मिलेंगे.
  • तीसरा पुरस्कार: 50,00,000 रुपये, इसमें 3 विजेता होंगे और प्रत्येक को 50 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे.
  • चौथा पुरस्कार: 10,00,000 रुपये  है और 9 विजेता होंगे. हर एक को 10 लाख रुपये मिलेंगे.
  • पांचवां पुरस्कार : 5,00,000 रुपये है और 9 विजेता होंगे. हर एक को 5 लाख रुपये मिलेंगे. 
  • छठा पुरस्कार: 9,000 रुपये (2,400 विजेता)
  • सातवां पुरस्कार: 7,000 रुपये (2,400 विजेता)

कैसे और कहां से खरीदें टिकट? (How and where to buy tickets?)

पंजाब स्टेट डियर दिवाली बंपर लॉटरी 2025 में भाग लेने के लिए आपके पास अभी मौका है, क्योंकि परिणाम 31 अक्टूबर को घोषित किया जाएगा. अगर आपको भी इसमें भाग लेना है तो 500 रुपये का टिकट खरीदना होगा. यहां पर आपको सलाह यह भी दी जाती है कि आप टिकट अधिकृत विक्रेता से ही खरीदें, जिससे कोई धोखा नहीं मिलेगा. सही टिकट खरीदा है तो एक टिकट पर एक ही नंबर दिया होगा. यही नंबर 31 अक्टूबर, 2025 को आपको करोड़पति बना सकता है. 

कैसे हासिल करेंगे इनाम? (How to get the reward?)

सबसे पहले परिणाम देखें. इसमें नाम आने पर आप 30 दिनों में दौरान पंजाब स्टेट लॉटरी निदेशालय, चंडीगढ़ में जाकर अपना क्लेम पेश करना होगा. इसके साथ ही जीती हुई राशि पर लगने वाले टैक्स का भुगतान करना होगा, क्योंकि यह राशि टैक्स के दायरे में आती है. यह भी ध्यान रहे कि अपना टिकट संभाल कर और सुरक्षित रखें. इसके बाद ड्रॉ की तारीख यानी 31 अक्टूबर को विजेताओं की लिस्ट जरूर चेक करें.

