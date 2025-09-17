PM Modi के पास कितने निजी वाहन हैं? संख्या जान भूल जाएंगे गिनती!

PM Modi Salary: भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Modi Birthday Today) आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं. पीएम मोदी बुधवार (17 सितंबर, 2025) को 75 वर्ष के हो गए. देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर आइए जानते हैं वो कितने अमीर है और उनकी सैलरी कितनी है. साल 2024 के आम चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारतीय चुनाव आयोग (ECI) को दिए गए हलफनामे के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी का बैंक बैलेंस (PM Modi Bank Balance) ₹2.85 करोड़ था. वित्त वर्ष 2022-23 (FY-23) में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का वार्षिक वेतन (PM Modi Annual Salary) ₹23.56 लाख था. हालांकि, 2024 में शपथ ग्रहण समारोह के वक्त उनका वेतन संशोधित कर ₹1.66 लाख प्रति माह कर दिया गया था.

पीएम मोदी के खाते में कितने पैसे हैं? (PM Modi Bank Balance)

13 मई, 2024 तक SBI के बचत खाते में उनके लगभग ₹80,000 जमा थे. इसके अलावा, उस समय प्रधानमंत्री मोदी के पास घर पर केवल ₹52,920 नकद थे. जबकि, उनके राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) खाते में ₹9.12 लाख का निवेश (संचित ब्याज सहित) था. गुजरात में जन्मे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पास एसबीआई में ₹2.85 करोड़ की एफडी भी है.

पीएम मोदी के पास और क्या-क्या है? (What else does PM Modi have?)

प्रधानमंत्री के पास कोई निजी वाहन नहीं है

उनके पास कृषि भूमि का कोई स्वामित्व नहीं है

किसी भी संपत्ति का स्वामित्व नहीं है, चाहे वह फ्लैट हो या बंगला, या विरासत में मिली हो

शेयर बाजार/म्यूचुअल फंड निवेश की कोई जानकारी नहीं दी गई है

कॉर्पोरेट बॉन्ड में कोई निवेश नहीं है

बैंकों या किसी अन्य वित्तपोषक से कोई ऋण नहीं है

₹2.67 लाख मूल्य की 4 सोने की अंगूठियां

₹3.02 करोड़ मूल्य की कुल चल संपत्ति

पिछले 18 साल में कितनी बढ़ी पीएम मोदी की संपत्ति? (How much has PM Modi’s wealth increased in the last 18 years?)

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की संपत्ति (PM Modi Assets) पिछले 18 सालों में बहुत सीमित रूप से बढ़ी है. वर्ष 2007 में उनकी संपत्ति कुल 42.56 लाख रुपये थी. वर्ष 2012 में यह बढ़कर 1.33 करोड़ रुपये हो गई. वर्ष 2014 में संपत्ति 1.26 करोड़ रुपये थी. वर्ष 2017 में उनकी संपत्ति कुल 2.00 करोड़ रुपये पहुंची. वर्ष 2024 में उनकी संपत्ति बढ़कर 3.02 करोड़ रुपये हो गई.

पीएम मोदी के पास कितना कैश है? (How much cash does PM Modi have?)

आप सभी के मन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पास कितना कैश है. पीएम मोदी के पास कुल नकदी राशि मात्र 52,920 रुपये है. इसके अलावा, उनके पास जमीन या घर जैसी कोई संपत्ति नहीं है. साथ ही उन पर कोई भी लोन या देनदारी बकाया नहीं है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयकर रिटर्न में अपनी इनकम की जानकारी कुछ यूं दी है.

वर्ष 2018-2019 में उनकी आय 11.14 लाख रुपये थी.

2019-2020 में आय बढ़कर 17.20 लाख रुपये हो गई.

2020-2021 में आय 17.07 लाख रुपये दर्ज की गई.

2021-2022 में आय घटकर 15.41 लाख रुपये हुई.

2022-2023 में आय फिर बढ़कर 23.56 लाख रुपये दर्ज की गई.

