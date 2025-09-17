क्या आप जानते हैं पीएम नरेन्द्र मोदी के वो 5 कोट्स, जो बदल देंगे आपकी जिंदगी

Narendra Modi motivational Quotes:: पीएम मोदी( PM Modi) वर्ष 2014 से लगातार देश का नेतृत्व कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशल राजनेता के साथ ही एक प्रभावशाली प्रेरक वक्ता (motivational leader) भी हैं. वे अपने काम के साथ-साथ अपने शब्दों से भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं. पीएम मोदी अक्सर अपने शब्दों से युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं.

वह लोगों को प्रेरित करने के लिए अपने संघर्षपूर्ण जीवन के किस्से भी सुनाते हैं. अगर एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो कोई भी कड़ी मेहनत से बुलंदियों को छू सकता है। यही संदेश उनके जीवन से मिलता है.

वह युवाओं को नए भारत का निर्माता मानते हैं और उन्हें हमेशा कुछ नया करने के लिए प्रेरित करते हैं. स्टार्टअप इंडिया (Startup India), डिजिटल इंडिया (Digital India) और स्किल इंडिया (Skill India)जैसी योजनाएं इसी सोच का परिणाम हैं.

इसके अलावा, वह सोशल मीडिया, ‘मन की बात’ और रैलियों के ज़रिए जनता से सीधे जुड़ते हैं। वह न सिर्फ़ समस्याओं पर चर्चा करते हैं, बल्कि समाधान और आशा का संदेश भी देते हैं. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है. चलिए इस अवसर पर पीएम मोदी के वो 5 कोट्स जानते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है.

1. “अगर 125 करोड़ लोग एक साथ कदम मिलाकर चलें, तो भारत 125 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा।”

पीएम मोदी के इस बात से ये सीख मिलती है कि एकता में शक्ति है. जब सब मिलकर सकारात्मक दिशा में काम करें, तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है.

2. “सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको नींद नहीं आने देते।”

पीएम मोदी के इस बात से ये सीख मिलती है कि अपने लक्ष्य को लेकर इतना जुनून रखो कि वो तुम्हें चैन से सोने न दे. यही असली प्रेरणा है.

3. “मैं प्रधान सेवक हूँ, प्रधान मंत्री नहीं।”

पीएम मोदी के इस बात से ये सीख मिलती है कि नेतृत्व का असली मतलब है सेवा करना. जितना बड़ा पद हो, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी और विनम्रता चाहिए.

4. “हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ विशेष होता है, बस जरूरत है उसे पहचानने की।”

पीएम मोदी के इस बात से ये सीख मिलती है कि आत्मविश्वास और आत्म-ज्ञान सबसे बड़ी ताकत हैं. खुद पर भरोसा रखें और अपनी क्षमताओं को पहचानें.

5. “कठिनाइयों से डरो मत, क्योंकि सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं।”

पीएम मोदी के इस बात से ये सीख मिलती है किमुश्किल समय ही असली अवसर होते हैं. यही वो पल होते हैं जब आप खुद को साबित कर सकते हैं.