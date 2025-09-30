PF-सुकन्या समृद्धि योजना पर अब कितना मिलेगा ब्याज? दिवाली से पहले सरकार ने किया बड़ा एलान, देखें List
30 सितंबर को जारी एक नोटिफिकेशन में, वित्त मंत्रालय ने पुष्टि की कि सभी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें जुलाई-सितंबर 2025 तिमाही की दरों के समान ही रहेंगी. इसका मतलब है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) जैसी लोकप्रिय योजनाओं की दरें भी वही रहेंगी.

By: Ashish Rai | Published: September 30, 2025 10:47:28 PM IST

small savings interest rates
small savings interest rates

Small savings interest rates: सरकार ने अक्टूबर-दिसंबर 2025 तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं के ब्याज दरें घोषित कर दी हैं. इस बार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा हाल के महीनों में रेपो रेट में 100 बेसिस पॉइंट की कटौती के बावजूद, ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

30 सितंबर को जारी एक नोटिफिकेशन में, वित्त मंत्रालय ने पुष्टि की कि सभी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें जुलाई-सितंबर 2025 तिमाही की दरों के समान ही रहेंगी. इसका मतलब है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) जैसी लोकप्रिय योजनाओं की दरें भी वही रहेंगी. इन योजनाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

RBI की मौद्रिक नीति में ढील के बावजूद ब्याज दरें अपरिवर्तित

सरकार हर तिमाही में छोटी बचत दरों की समीक्षा करती है और उसके अनुसार ब्याज दरें घोषित करती है. इन योजनाओं में निवेशक इन्हीं दरों के आधार पर ब्याज प्राप्त करते हैं. हालांकि, इस बार, त्योहारों के मौसम से पहले RBI द्वारा मौद्रिक नीति में बड़ी ढील देने के बावजूद, दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है. वैसे भी दरों में बढ़ोतरी की संभावना कम थी, लेकिन दरों को स्थिर रखने से उपभोक्ता का भरोसा बनाए रखने में मदद मिल सकती है.

प्रत्येक योजना की ब्याज दरें क्या हैं?

  • PPF: 7.1%
  • SCSS: 8.2%
  • सुकन्या समृद्धि योजना: 8.2%
  • NSC: 7.7%
  • किसान विकास पत्र: 7.5%
  • पोस्ट ऑफिस MIS: 7.4%
  • 1-वर्ष की फिक्स्ड डिपॉजिट: 6.9%
  • 2-वर्ष की FD: 7.0%
  • 3-वर्ष की FD: 7.1%
  • 5-वर्ष की FD: 7.5%
  • 5-वर्ष की रिकरिंग डिपॉजिट: 6.7%

यह ध्यान देने योग्य है कि छोटी बचत योजनाएं निवेश का एक महत्वपूर्ण साधन हैं, खासकर भारत में जोखिम से बचने वाले निवेशकों के लिए. मुद्रास्फीति में गिरावट और RBI द्वारा अधिक उदार मौद्रिक नीति अपनाने के साथ, भविष्य में ब्याज दरों में बदलाव भारत की आर्थिक स्थिति और अन्य कारकों पर निर्भर करेगा.

