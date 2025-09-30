यूट्यूब ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट बैन मामले में किया समझौता, 24.5 मिलियन डॉलर का भुगतान करेगी कंपनी !
यूट्यूब ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट बैन मामले में किया समझौता, 24.5 मिलियन डॉलर का भुगतान करेगी कंपनी !

समझौते के एक हिस्से के रूप में, ट्रम्प ने यूट्यूब को व्हाइट हाउस में एक नए बॉलरूम के निर्माण के लिए समझौते की राशि में से 22 मिलियन डॉलर का योगदान करने का निर्देश दिया है.

By: Anshika thakur | Published: September 30, 2025 2:58:42 PM IST

Donald Trump
Donald Trump

Lawsuit settlement: वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार गूगल की कंपनी यूट्यूब ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा 6 जनवरी 2021 को कैपिटल में हुई घटना के बाद उनके अकाउंट को अस्थायी रूप निलंबित करने के फैसले पर उन्होंने मुकदमा खत्म करने के लिए 24.5 मिलियन डॉलर का भुगतान करने पर सहमति दी है.

समझौते के तहत ट्रंप ने 22 मिलियन डॉलर की राशी यूट्यूब को व्हाइट हाउस में एक नए बॉलरूम के लिए देने का निर्देश दिया है. बचे हुए 25 लाख डॉलर उन सभी वादियों में बांटी जाएगी जिन्होंने यूट्यूब पर सरशिप का आरोप लगाया था. एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार, लाभार्थियों में लेखिका नाओमी वुल्फ और अमेरिकन कंजर्वेटिव यूनियन के साथ-साथ मामले से जुड़े अन्य पक्ष भी शामिल हैं.

YouTube निलंबन के पीछे का कारण

यूट्यूब ने अभी यह साफ नहीं किया कि अपने निलंबन के समय ट्रंप ने कौन से नियम तोड़े थे मगर द वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, हिंसा की बढ़ती चिंता के चलते यह कदम उठाया गया था. 2023 में ट्रंप ने अकाउंट रीस्टोर करवाकर इस प्लेटफॉर्म वापस आ गए. 

समान समझौते Meta और X के साथ

यह समझौता ट्रम्प ने इस साल की शुरुआत में  Meta और X समझौतों के बाद यह डील हुई है.  हमलों के बाद 6 जनवरी को उनके खातों को भी निलंबित कर दिया था. Meta ने 25 मिलियन डॉलर का भुगतान किया और X ने 10 मिलियन डॉलर के समझौते को मंजूरी दी. 

मनोरंजन और समाचार कंपनियों पर ट्रम्प सीधा निशाना

ट्रंप ने सोशल मीडिया ही नही बल्की मनोरंजन और समाचार समूहों से भी समझौता किया है. डिज़्नी, एबीसी न्यूज़ के मालिक ने दिसंबर में मानहानिकारक कवरेज का आरोप लगाने वाले मुकदमे को निपटाने के लिए 15 मिलियन डॉलर के साथ-साथ 1 मिलियन डॉलर की कानूनी फीस का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की थी.

जुलाई में पैरामाउंट ने कमला हैरिस के भियान साक्षात्कार मामले को 16 मिलियन डॉलर देकर में सुलझा लिया.

Capitol AttackDonald TrumpMetaX SettlementYou Tube Suspensionyoutube
यूट्यूब ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट बैन मामले में किया समझौता, 24.5 मिलियन डॉलर का भुगतान करेगी कंपनी !

