ATM से अब इस दिन से निकाल सकेंगे PF का पैसा, सामने आ गई तारीख; ऐसे उठा सकेंगे फायदा?

EPFO ATM Withdrawal Facility: ईपीएफ खाते की खासियत यह है कि इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं. इससे धीरे-धीरे एक बड़ी राशि जमा हो जाती है.

By: Shubahm Srivastava | Published: September 26, 2025 2:44:34 PM IST

EPFO ATM Withdrawal Facility: लोगों को अब अपना पीएफ (PF) निकालने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और सबसे अच्छी बात यह है कि अब वे सीधे एटीएम से भी अपना पीएफ निकाल सकते हैं. ईपीएफओ अपने सब्सक्राइबर्स को बड़ी राहत देने वाला है। ईपीएफओ जनवरी 2026 तक सब्सक्राइबर्स को एटीएम से पैसे निकालने की सुविधा देने की तैयारी कर रहा है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2026 तक लाखों लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे.

हालांकि, पीएफ निकासी की सीमा (PF withdrawal limit) के बारे में अभी जानकारी जारी नहीं की गई है. ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी (CBT) की अगली बैठक अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में होनी है, जहां इस योजना (EPFO ATM withdrawal) को मंजूरी मिल सकती है. इसके अलावा, रिपोर्ट्स बताती हैं कि एटीएम से पैसे निकालने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा लगभग तैयार है.

7 करोड़ लोगों को होगा सीधा फायदा

आंकड़ों के मुताबिक, इस सुविधा के सक्रिय होने के बाद देश भर के 7 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स को इसका फ़ायदा मिलेगा, जिनमें से ज़्यादातर निजी कंपनियों के कर्मचारी हैं. गौरतलब है कि ईपीएफओ के पास इस समय 28 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का फंड है. 2014 में ईपीएफओ के पास सिर्फ़ 7.4 लाख करोड़ रुपये का फंड और 3.3 करोड़ सब्सक्राइबर्स थे, लेकिन पिछले 11 सालों में यह आंकड़ा कई गुना बढ़ गया है.

सब्सक्राइबर्स को कैसे मिलेगा इसका फायदा?

ईपीएफ खाते की खासियत यह है कि इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं. इससे धीरे-धीरे एक बड़ी राशि जमा हो जाती है. अब तक, इस राशि को निकालने के लिए ऑनलाइन क्लेम या लंबी ऑफलाइन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था. हालांकि, एटीएम की उपलब्धता के साथ, यह प्रक्रिया मिनटों में पूरी हो जाएगी.

इसके अलावा, ईपीएफओ ने इस साल की शुरुआत में ऑटोमैटिक क्लेम सेटलमेंट सीमा भी बढ़ा दी है, जिससे सदस्य बिना किसी परेशानी के सिस्टम सेटलमेंट के ज़रिए 5 लाख रुपये तक के दावे निकाल सकते हैं. विशेषज्ञों का मानना ​​है कि एटीएम से निकासी की सुविधा मिलने से ईपीएफ खाते और भी उपयोगी हो जाएंगे. खासकर आपात स्थिति में, लोग तुरंत धनराशि प्राप्त कर सकेंगे.

