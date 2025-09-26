Share Market News: इन 6 शेयरों ने मार्केट में लगाई दहाड़, 7 साल में निवेशकों ने कमाई 4 गुना रकम
Home > व्यापार > Share Market News: इन 6 शेयरों ने मार्केट में लगाई दहाड़, 7 साल में निवेशकों ने कमाई 4 गुना रकम

Share Market News: इन 6 शेयरों ने मार्केट में लगाई दहाड़, 7 साल में निवेशकों ने कमाई 4 गुना रकम

Share Market analysis: पिछले 7 सालों के दौरन 6 म्यूचुअल फंड ऐसे रहे जिन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि निवेशकों का पैसा चार गुना बढ़ गया.

By: Anshika thakur | Last Updated: September 26, 2025 12:25:57 PM IST

MutualFunds
MutualFunds

Share market boom: कोरोना काल को छोड़ दें तो पिछले एक दशक के दौरान शेयर बाजार में बढ़ोतरी देखने को मिली है. कई ऐसे म्युचुअल फंड ऐसे रहे, जिन्होंने पिछले 7 सालों के दौरान बहुत अच्छा प्रदर्शन किया. इसके चलते निवेशकों का पैसा चार गुना तक बढ़ गया. शेयर मार्केट के जानकारों की मानें तो करीब 233 म्यूचुअल फंड्स ऐसे थे, जिनमें निवेश को सिर्फ 1.06 से 2.18 गुना तक फायदा मिला. 

इस लिस्ट में सबसे ऊपर Quant Small Cap Fund रहा जो लिस्ट में सबसे ऊपर है. इसने पिछले सात सालों में lumpsum investment को 5.14 गुना तक बढ़ा दिया. दूसरे शब्दों में सात साल पहले 1 लाख रुपये लगाए होते तो उसकी कीमत बढ़कर 5.14 लाख होती lumpsum investment यानी निवेशकों को हर साल 26.35% का रिटर्न मिला. 

इक्विटी म्यूचुअल फंड: 7 वर्षों में   lumpsum investments को 4 गुना से अधिक बढ़ाएं

Motilal Oswal Midcap 
इस अवधि के दौरान lumpsum investment को 4.21 गुना बढ़ा दिया गया जिससे XIRR 22.80% हो गया.

Nippon India Small Cap Fund 
स्मॉल-कैप कैटेगरी का सबसे बड़ा फंड ने 1 लाख रुपये के निवेश को 4.16 लाख रुपये में बदल दिया जो पिछले सात सालों में 22.58% की  CAGR को दर्शाता है.

Quant ELSS Tax Saver Fund
lumpsum investment को 4.13 गुना से गुणा किया गया जिसका मतलब है कि 1 लाख रुपये का निवेश अब 22.47% की CAGR के साथ 4.13 लाख रुपये होगा. 

Axis Small Cap Fund 
उसी निवेश को 22.24% की CAGR के साथ 4.08 लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया.

अन्य equity funds

बचे हुए 168 फंडों ने पिछले सात सालों में lumpsum investments को 1.98 गुना से 3.89 गुना तक बढ़ा दिया है. 

Edelweiss Mid Cap Fund और Flexi Cap Fund ने अपने निवेश को 3.89 गुना बढ़ाया. Quant Mid Cap Fund ने अपने निवेश को 3.73 गुना बढ़ाया जबकि कोटक स्मॉल कैप फंड ने 3.71 गुना बढ़ाया.

सबसे पुराने और सबसे बड़े contra fund, SBI Contra Fund ने 20.20% की सालाना वृद्धि दर (CAGR) के साथ निवेश को 3.63 गुना बढ़ा दिया.

Parag Parikh Flexi Cap Fund सबसे बड़े सक्रिय और फ्लेक्सी कैप फंड ने lumpsum investments को 3.51 गुना बढ़ा दिया जिससे 19.64% की CAGR प्राप्त हुई.

Tags: Equity Mutual FundsInvestment ReturnsMid Cap FundsMutual FundsSmall Cap Funds
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Kanya Pujan 2025 में गलती से भी ये 6 काम,...

September 27, 2025

अष्टमी-नवमी के कन्या पूजन में दें कन्याओं को ये बेहतरीन...

September 27, 2025

ये हैं नोएडा के टॉप 10 पिकनिक स्पॉट्स, वीकेंड पर...

September 26, 2025

अब 55 की उम्र में मिलेगी बचपन वाली स्किन, बस...

September 26, 2025

क्या तकिया ही है आपकी थकान और दर्द की असली...

September 26, 2025

चाय बनाते वक्त भूल से भी न करें ये गलतियां,...

September 26, 2025
Share Market News: इन 6 शेयरों ने मार्केट में लगाई दहाड़, 7 साल में निवेशकों ने कमाई 4 गुना रकम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Share Market News: इन 6 शेयरों ने मार्केट में लगाई दहाड़, 7 साल में निवेशकों ने कमाई 4 गुना रकम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Share Market News: इन 6 शेयरों ने मार्केट में लगाई दहाड़, 7 साल में निवेशकों ने कमाई 4 गुना रकम
Share Market News: इन 6 शेयरों ने मार्केट में लगाई दहाड़, 7 साल में निवेशकों ने कमाई 4 गुना रकम
Share Market News: इन 6 शेयरों ने मार्केट में लगाई दहाड़, 7 साल में निवेशकों ने कमाई 4 गुना रकम
Share Market News: इन 6 शेयरों ने मार्केट में लगाई दहाड़, 7 साल में निवेशकों ने कमाई 4 गुना रकम