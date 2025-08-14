Home > व्यापार > अगर ये छोटा सा कीड़ा मिल गया तो बन जाएंगे राजा, कीमत सुन हिल गए बड़े-बड़े बिजनेसमैन

Stag beetle costs:इस कीड़े का नाम स्टैग बीटल है। दुनिया भर में स्टैग बीटल इकट्ठा करने वाले लोग हैं जो इसके अनोखे रूप, दुर्लभता और सौभाग्य से जुड़ी मान्यताओं के कारण इसे खरीदना पसंद करते हैं।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 14, 2025 16:24:41 IST

Stag beetle costs
Stag beetle costs

Stag beetle costs: कुछ सेंटीमीटर लंबा एक छोटा सा कीड़ा आखिर कितने में बिक सकती है। अगर कहा जाए ₹75 लाख में तो विश्वास करना शायद आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। लोकिन ये सच है। एक छोटे से कीड़े की इतनी कीमत क्यों है और इसे लोग क्यो खरीदते हैं इस आर्टिकल  में हम इसी बात को विस्तार से जानेंगे।  

कीड़ा जो लाता है सौभाग्य

इस कीड़े का नाम स्टैग बीटल है। दुनिया भर में स्टैग बीटल इकट्ठा करने वाले लोग हैं जो इसके अनोखे रूप, दुर्लभता और सौभाग्य से जुड़ी मान्यताओं के कारण इसे खरीदना पसंद करते हैं। स्टैग बीटल को कई देशों में शुभ भी माना जाता है। इसकी कुछ प्रजातियाँ इतनी दुर्लभ हो गई हैं कि लोग इसके लिए ₹75 लाख रुपये तक खर्च करने को तैयार हैं।

कीड़े का महत्व

ऐसा माना जाता है कि इस कीड़े को पालने से किस्मत खुल जाती है और अचानक धन की प्राप्ति होती है। कुछ लोग यह भी दावा करते हैं कि इसे घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसी मान्यता के कारण, कई अमीर लोग इसे शौक या टोटके के तौर पर खरीदने के लिए लाखों रुपये खर्च करने को तैयार हैं।

औषधीय गुण भी मौजूद 

कुछ एशियाई देशों में, हिरण भृंग का उपयोग पारंपरिक औषधियों में भी किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसके शरीर से निकाले गए तत्वों से कुछ बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। हालाँकि, इसके वैज्ञानिक प्रमाण अभी कम हैं, लेकिन बाज़ार में इसकी औषधीय माँग लगातार बढ़ रही है। इस कीट की सबसे बड़ी विशेषता इसके शानदार और बड़े जबड़े हैं। नर हिरण भृंग के ये जबड़े बिल्कुल हिरण के सींग जैसे दिखते हैं, इसलिए इसे हिरण भृंग भी कहा जाता है। वहीं, मादा हिरण भृंग के जबड़े छोटे होते हैं।

इसके साथ ही, हिरण भृंग जैविक अपघटन यानी मृत लकड़ी और पत्तियों को सड़ाने में मदद करता है। इससे मिट्टी में पोषक तत्व बनते हैं और जंगलों का स्वास्थ्य संतुलित रहता है। हिरण भृंग का जीवन चक्र भी बहुत रोचक होता है, इनका अधिकांश जीवन ज़मीन के नीचे बीतता है, जहाँ ये लकड़ी खाते हुए सुरंग बनाते हैं। एक हिरण भृंग 3 से 7 साल तक जीवित रह सकता है, लेकिन इसका अधिकांश समय यह ज़मीन के नीचे ही बिताता है।

Tags: Stag beetle costs
