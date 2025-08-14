Home > विदेश > दुनिया के सबसे खतरनाक तानाशाह की बहन ने ट्रंप के सामने रखी ऐसी शर्त, सुन सकपका गया दक्षिण कोरिया, दुनिया भर में हो रही है चर्चा

दुनिया के सबसे खतरनाक तानाशाह की बहन ने ट्रंप के सामने रखी ऐसी शर्त, सुन सकपका गया दक्षिण कोरिया, दुनिया भर में हो रही है चर्चा

किम जोंग की बहन ने उत्तर कोरिया के शांति प्रस्ताव का मज़ाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि दक्षिण कोरिया से बातचीत करने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। किम यो जोंग के मुताबिक, उत्तर कोरिया अब अमेरिका से सीधे बात करेगा।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 14, 2025 15:55:21 IST

Kim Yo Jong
Kim Yo Jong

North Korean: उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने अमेरिका और उसके सहयोगी दक्षिण कोरिया पर कड़ी टिप्पणी की है। प्योंगयांग में पत्रकारों से बात करते हुए किम यो जोंग ने कहा कि अमेरिका और उसका दोस्त दक्षिण कोरिया लाउडस्पीकरों को लेकर झूठ बोल रहे हैं।

दरअसल, दक्षिण कोरिया के सेना प्रमुख ने एक दिन पहले ही दावा किया था कि उत्तर कोरिया सीमा से लाउडस्पीकर हटा रहा है। किम की सेना दक्षिण कोरिया के खिलाफ माहौल बनाने के लिए लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल करती है।

शांति प्रस्ताव को लेकर कही ये बात 

किम जोंग की बहन ने उत्तर कोरिया के शांति प्रस्ताव का मज़ाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि दक्षिण कोरिया से बातचीत करने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। किम यो जोंग के मुताबिक, उत्तर कोरिया अब अमेरिका से सीधे बात करेगा। वह भी तब, जब अमेरिका उसे परमाणु शक्ति के रूप में मान्यता दे देगा।

किम यो जोंग ने आगे कहा कि दक्षिण कोरियाई सरकार शांति समझौते के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हम दक्षिण कोरिया से कोई बातचीत नहीं करने जा रहे हैं।

संबंध सुधारने की कोशिश

जब से ली जे म्यांग दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, तब से वे उत्तर कोरिया के साथ संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। म्यांग संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश में हैं। इसके लिए वे लगातार नए प्रयोग कर रहे हैं।दक्षिण कोरिया ने हाल ही में सीमा क्षेत्र से लाउडस्पीकर हटाने शुरू कर दिए हैं। इन लाउडस्पीकरों पर किम के खिलाफ बयान प्रसारित किए जा रहे थे। दूसरी ओर, उत्तर कोरिया का कहना है कि हम अमेरिका से सीधे बात करेंगे।

उत्तर कोरिया के पास 50 परमाणु हथियार

उत्तर कोरिया के पास 50 परमाणु हथियार हैं। अमेरिका का कहना है कि उन्हें पहले इन हथियारों को नष्ट करना चाहिए। दूसरी ओर, उत्तर कोरिया का कहना है कि वे इन्हें किसी भी कीमत पर नष्ट नहीं करेंगे। किम जोंग उन की बहन ने जिस तरह से इस संघर्ष में बयान दिया है, उसे काफी अहम माना जा रहा है।

दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री मार्ग पर खूनी खेल, नाव पलटने से गई इतने लोगों की जान, मंजर देख कांप गए लोग

Tags: North Korean
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शिमला मिर्च खाने के 6 गजब के फायदे

August 14, 2025

इस गणेश चतुर्थी पर झटपट बनाएं कुछ इस तरह मोदक

August 13, 2025

Vitamin D की कमी को दूर करने के लिए खाएं...

August 13, 2025

बालों से झड़ने रोकने के लिए खाएं ये 6 सुपरफूड्स

August 13, 2025

रोजाना करेले का जूस पीने से क्या होता है?

August 13, 2025

Bad cholesterol को जड़ से बाहर निकाल फेंक देगें ये...

August 13, 2025
दुनिया के सबसे खतरनाक तानाशाह की बहन ने ट्रंप के सामने रखी ऐसी शर्त, सुन सकपका गया दक्षिण कोरिया, दुनिया भर में हो रही है चर्चा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

दुनिया के सबसे खतरनाक तानाशाह की बहन ने ट्रंप के सामने रखी ऐसी शर्त, सुन सकपका गया दक्षिण कोरिया, दुनिया भर में हो रही है चर्चा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

दुनिया के सबसे खतरनाक तानाशाह की बहन ने ट्रंप के सामने रखी ऐसी शर्त, सुन सकपका गया दक्षिण कोरिया, दुनिया भर में हो रही है चर्चा
दुनिया के सबसे खतरनाक तानाशाह की बहन ने ट्रंप के सामने रखी ऐसी शर्त, सुन सकपका गया दक्षिण कोरिया, दुनिया भर में हो रही है चर्चा
दुनिया के सबसे खतरनाक तानाशाह की बहन ने ट्रंप के सामने रखी ऐसी शर्त, सुन सकपका गया दक्षिण कोरिया, दुनिया भर में हो रही है चर्चा
दुनिया के सबसे खतरनाक तानाशाह की बहन ने ट्रंप के सामने रखी ऐसी शर्त, सुन सकपका गया दक्षिण कोरिया, दुनिया भर में हो रही है चर्चा
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?