‘हैप्पी बर्थडे’ offer! अब ट्रेन के किराए में लीजिए प्लेन का मजा

IRCTC special offers: आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है और साथ ही IRCTC का 26वां स्थापना दिवस भी हैं. इस खास मौके पर IRCTC एक खास छूट ऑफर पेश किया है. चलिए जानते हैं क्या है ये ऑफर..

By: Anshika thakur | Published: September 27, 2025 12:12:04 PM IST

IRCTC: रेल मंत्रालय की एक खास कंपनी है जिसे नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला हुआ है  इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन. इसकी नींव 27 सितंबर 1999 को रखी गई थी. यानी आज इसका जन्मदिन है. IRCTC ने 26 साल पूरे होने पर एक खास ऐलान किया है. उन्होंने IndiGo  के साथ मिलकर हवाई टिकटों पर लिमिटेड टाइम ऑफर शुरू किया है.

IRCTC की क्या योजना है

IRCTC ने अपने यूजर्स के लिए फ्लाइट टिकट  बुकिंग पर “Exclusive 3-Day Offer of Promotional Discount” का ऐलान किया है. इस ऑफर के अंदर  IRCTC डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों हवाई यात्रा टिकट बुकिंग में  15 प्रतिशत तक की छूट दे रही है. यह ऑफर सिर्फ तय समय के अंदर की गई बुकिंग पर ही मिलेगा. 

किस समय सीमा पर मिलेगी टिकट पर छूट?

संजय कुमार जैन जो IRCTC चेयरमैन हैं उन्होने बताया इस ऑफर का फायदा लेने के लिए ग्राहकों को 26 सितंबर – 28 सितंबर के बीच टिकट बुक करनी होगी. टिकट बुकिंग IRCTC के एयर टिकटिंग प्लेटफॉर्म air.irctc.co.in या इसके मोबाइल ऐप IRCTC Air के द्वारा करनी होगी. यह ध्यान रखें कि ऑफर सिर्फ IndiGo एयरलाइन की फ्लाइट्स के लिए है. उनका कहना है कि डिस्काउंट वाले टिकटों की यात्रा की तारीख 2 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच होनी चाहिए. 

कंपनी का कहना है की “यह प्रोमोशनल ऑफर हमारे ग्राहकों को कुछ वापस देने और यात्रा के सपनों को हकीकत बनाने का एक तरीका है. 

त्योहार का दौर 

IRCTC ने यह खास ऑफर त्योहारों के समय में दिया हैं. अभी शारदीय नवरात्र भी शुरू हो गए हैं. बंगाल और बिहार में  इस अवसर पर दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है. आमतौर पर त्योहार का सीज़न अक्टूबर से फरवरी तक चलता है. इस बीच टिकट की बुकिंग बढ़ जाती है. एयरलाइन, हॉस्पिटैलिटी और टिकटिंग की मांग बड़ जाती है.

