27 September 2025 के ताजा Gold rate आपके शहर में

gold price today: Gold rate इन दिनों लगातार ऊपर जा रहे हैं. दुनिया में चल रहे परेशानी के कारण लोग अपना पैसा Gold में लगाना ज्यादा सुरक्षित समझ रहे हैं. साथ ही त्योहारों से पहले लोग ज्यादा Gold खरीद रहे हैं जिससे इसकी कीमत और ज्यादा बढ़ गई है.

27 सितंबर 2025 शनिवार को 24 कैरेट Gold की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,15,480 रुपये हो गई है और एक दिन पहले शुक्रवार को इसका रेट 1,14,880 रुपये था.

जानिए आपके शहर में Gold का ताजा भाव

दिल्ली

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,504 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,546 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,632 रुपये हो गई है.

मुंबई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,548 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,585 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,661 रुपये हो गई है.

बेंगलुरू

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,548 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,585 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,661 रुपये हो गई है.

कोलकाता

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,548 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,585 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,661 रुपये हो गई है.

चेन्नई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,608 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,640 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,810 रुपये हो गई है.

यह भी पढ़ें :-

Online Payment: सेफ ट्रांजेक्शन के लिए RBI लाया के नए नियम अब OTP के अलावा भी रहेंगे ऑप्शन

Gold Price News: 10 ग्राम सोने की कीमत पहुंचेगी 2 लाख! एक्सपर्ट ने निवेशकों को ये काम करने की दी सलाह