Fact Check: 22 हजार लगाओ, 5.5 लाख पाओ…वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के वायरल वीडियो का क्या है सच?

Nirmala Sitharaman Viral Video Fact Check: सोशल मीडिया के इस दौर में जानकारी तेजी से फैलती है, लेकिन इसके साथ ही फर्जी खबरें और डीपफेक वीडियो भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं. हाल ही में निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें एक आकर्षक निवेश योजना का दावा किया गया. इस वीडियो ने लोगों के बीच भ्रम और उत्सुकता दोनों पैदा कर दी.
निवेश योजना का झूठा दावा
वायरल वीडियो में दावा किया गया कि अगर कोई व्यक्ति 22,000 रुपये का निवेश करता है, तो उसे केवल एक हफ्ते में 5.5 लाख रुपये का भारी रिटर्न मिलेगा. वीडियो में वित्त मंत्री को इस योजना का समर्थन करते हुए दिखाया गया, जिससे कई लोगों ने इसे सच मान लिया और इसे तेजी से शेयर करना शुरू कर दिया.
A viral video of Finance Minister Nirmala Sitharaman claims to offer ₹5,50,000 in a week in lieu of an initial investment amount of ₹22,000. #PIBFactCheck:
❌ The video is #FAKE and AI generated.
✅ Neither the Government of India nor the Finance Minister is endorsing any… pic.twitter.com/cgUhxLWvEj
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) April 16, 2026
PIB फैक्ट चेक का खुलासा
इस मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए PIB (Press Information Bureau) की फैक्ट चेक टीम आगे आई. जांच में पाया गया कि यह वीडियो पूरी तरह फर्जी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के जरिए बनाया गया एक डीपफेक है. PIB ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार या वित्त मंत्री ऐसी किसी भी योजना का समर्थन नहीं कर रहे हैं.
सतर्कता ही बचाव
विशेषज्ञों का कहना है कि आजकल साइबर ठग मशहूर चेहरों का इस्तेमाल कर लोगों को झांसा देते हैं. ऐसे मामलों में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है. किसी भी निवेश योजना पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक स्रोतों की जांच करें और असामान्य रूप से अधिक मुनाफे के वादों से सतर्क रहें. जागरूकता ही इस तरह की धोखाधड़ी से बचने का सबसे प्रभावी तरीका है.
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