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1 शेयर पर 1 फ्री! LIC ने दिया निवेशकों को बड़ा तोहफा; यहां समझें मामला

LIC Bonus Share: कंपनी ने 1:1 अनुपात में बोनस शेयर देने की मंजूरी दी है. इसका अर्थ है कि एक शेयर रखने वाले निवेशक को एक अतिरिक्त शेयर मिलेगा.

By: Shubahm Srivastava | Published: April 16, 2026 8:35:30 PM IST

LIC बोनस शेयर
LIC बोनस शेयर


LIC 1:1 Bonus Issue: LIC (Life Insurance Corporation of India) ने अपने शेयरधारकों को बड़ी राहत देते हुए बोनस शेयर देने का ऐलान किया है. इस घोषणा के बाद शेयर बाजार में कंपनी के स्टॉक में तेजी देखी गई और निवेशकों का उत्साह बढ़ गया. यह कदम कंपनी की मजबूत स्थिति और निवेशकों को लाभ देने की नीति को दर्शाता है.

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1:1 बोनस शेयर का ऐलान

कंपनी के बोर्ड ने 1:1 अनुपात में बोनस शेयर जारी करने को मंजूरी दी है. इसका मतलब है कि अगर किसी निवेशक के पास एक शेयर है, तो उसे एक अतिरिक्त शेयर मुफ्त में मिलेगा. इस प्रक्रिया के लिए कंपनी अपने रिजर्व और सरप्लस फंड से करीब 6,325 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जिससे शेयरधारकों की होल्डिंग दोगुनी हो जाएगी.

टाइमलाइन और रिकॉर्ड डेट

कंपनी ने जानकारी दी है कि बोनस शेयर जारी करने की प्रक्रिया 12 जून से पहले पूरी कर ली जाएगी. पात्र निवेशकों के डीमैट अकाउंट में इस तारीख तक नए शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे. हालांकि, रिकॉर्ड डेट का ऐलान अभी बाकी है, जो तय करेगा कि किन निवेशकों को इस बोनस का लाभ मिलेगा.

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IPO के बाद पहला बड़ा कदम

गौरतलब है कि Initial Public Offering के जरिए मई 2022 में कंपनी ने शेयर बाजार में कदम रखा था, जिसकी इश्यू कीमत ₹949 थी. लिस्टिंग के बाद यह पहला मौका है जब कंपनी बोनस शेयर दे रही है. वर्तमान में कंपनी में Government of India की करीब 96.5% हिस्सेदारी है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भविष्य में ऑफर फॉर सेल (OFS) की रणनीति से भी जुड़ा हो सकता है.

मजबूत वित्तीय स्थिति

कंपनी की आर्थिक स्थिति भी बेहद मजबूत बनी हुई है. वित्त वर्ष 2026 के शुरुआती नौ महीनों में कंपनी ने 33,998 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया है. 31 दिसंबर तक कंपनी के पास 1,46,411 करोड़ रुपये का विशाल रिजर्व फंड मौजूद था. पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों में 7% से अधिक की तेजी दर्ज की गई है, जो निवेशकों के भरोसे और कंपनी की स्थिरता को दर्शाता है.

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Tags: LIC Bonus ShareLIC Government StakeLIC IPO Price
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