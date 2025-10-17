Gold Silver Online Delivery: ना ट्रैफिक का झंझट और ना कहीं जाने का टेंशन, सिर्फ 10 मिनट में घर पर आएगी सोना-चांदी

Gold Silver Online Delivery: धनतेरस से पहले देश में सोने और चांदी की ऑनलाइन खरीदारी में तेजी आई है. इस मौके का फायदा उठाने के लिए कई इंस्टेंट-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने सोने और चांदी के सिक्कों की तुरंत डिलीवरी शुरू की है. ग्राहक अब 10 से 30 मिनट के भीतर अपने घर पर शुद्ध सोने और चांदी के सिक्के मंगवा सकते हैं. ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, ज़ेप्टो और बिगबास्केट जैसे प्लेटफॉर्म ने इस त्योहारी सीजन में सोने और चांदी की ऑनलाइन डिलीवरी शुरू की है. जिसकी मदद से आप बिना किसी ज्वैलरी शॉप पर जाए घर बैठे ही सोने और चांदी की खरीददारी कर सकते हैं.
Blinkit ने की साझेदारी
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इंस्टेंट-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट ने भारत की एकमात्र एलबीएमए-मान्यता प्राप्त सोने और चांदी की रिफाइनरी, एमएमटीसी-पीएएमपी के साथ साझेदारी की है. इस पहल के तहत ग्राहक अब केवल 10 मिनट के भीतर अपने घर पर 999.9+ शुद्धता वाले सोने और चांदी के सिक्के और बार मंगवा सकते हैं. आप ब्लिंकिट से 1 ग्राम लोटस गोल्ड बार, 0.5 ग्राम लोटस सोने का सिक्का या 10 ग्राम लक्ष्मी गणेश सिल्वर कॉइन ऑर्डर कर सकते हैं.
यह भी पढ़ें :-
8th Pay Commission: बेसिक सैलरी में DA को मर्ज करने की उठी मांग, सरकार का नहीं आया कोई जवाब!
खास प्रोटोकॉल का होगा पालन
बताया जा रहा है कि सोने और चांदी के सिक्कों की डिलीवरी के लिए खास तरह की सुरक्षा वाले प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाएगा. ब्लिंकिट के माध्यम से डिलीवर किए जाने वाले प्रत्येक उत्पाद में MMTC-PAMP के सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा, जिसमें छेड़छाड़-रोधी पैकेजिंग और ओपन-बॉक्स डिलीवरी शामिल है. इससे यह सुनिश्चित होता है कि कीमती धातु को उच्चतम स्तर की सुरक्षा के साथ संभाला जाए. ग्राहकों को ओपन-बॉक्स डिलीवरी की सुविधा भी दी जाती है, जिससे वे पैकेजिंग के अंदर सिक्के का निरीक्षण कर सकते हैं.
हालांकि, इस ऑनलाइन डिलीवरी में ग्राहक कितना भरोसा कर पाएंगे ये तो आने वाला कल ही बताएगा. क्योंकि सोने और चांदी के मामले में गुणवत्ता को मापने के लिए खास तरह के उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में ऑनलाइन डिलीवरी करवाने में ग्राहक कैसे सोने और चांदी की गुणवत्ता की जांच करेंगे ये असली है या नकली?
यह भी पढ़ें :-
PF vs TDS: पीएफ और टीडीएस में क्या अंतर है, किसमें मिलता है ज्यादा फायदा?
कितनी होगी कीमत?
सोने के सिक्के की कीमत उसके वजन पर निर्भर करती है. 1 ग्राम सोने के सिक्के की कीमत अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग होती है. बिगबास्केट पर इसकी कीमत ₹14,046, इंस्टामार्ट पर ₹13,871, ज़ेप्टो पर ₹13,784 और अन्य प्लेटफॉर्म पर ₹13,949 है. यहां ध्यान देने वाली सबसे जरुरी बात यह है कि ये कीमतें कंपनी और समय के आधार पर भिन्न हो सकती हैं. कंपनियां इन सिक्कों की डिलीवरी के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं ले रही हैं.
ज़ेप्टो और बिगबास्केट भी देंगे ये सेवा
ब्लिंकिट के अलावा, ज़ेप्टो और बिगबास्केट ने भी कई आपूर्तिकर्ताओं के सोने और चांदी के सिक्कों को अपने कैटलॉग में शामिल किया है. इन प्लेटफॉर्म पर डिलीवरी का समय शहर के अनुसार 10 से 30 मिनट तक होता है. यह सेवा बड़े शहरों में सबसे तेज़ी से उपलब्ध हो रही है. गौरतलब है कि धनतेरस पर सोने और चांदी की खरीदारी आमतौर पर बढ़ जाती है, क्योंकि लोग इन्हें खरीदना शुभ मानते हैं.
यह भी पढ़ें :-