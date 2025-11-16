Kerala Lottery Result Today: किसने जीता 1 करोड़ रुपये का इनाम? पहले से लेकर नौवें नंबर तक; यहां देखें सभी विजेताओं की लिस्ट

Kerala Lottery Result Today 16-11-2025: केरल लॉटरी एक और मजेदार खेल के साथ वापस आ गई है – जिससे आप 1 करोड़ रुपये जीत सकते हैं! आज के केरल लॉटरी खेल – समृद्धि SM 29 रविवार – के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं।

केरल लॉटरी का पहला पुरस्कार 1 करोड़ रुपये MF 294829 (नेय्यत्तिनकारा)

एजेंट का नाम: APPUKKUTTAN V

एजेंसी संख्या: T 5281

दूसरा पुरस्कार 30 लाख रुपये: MH 247803 (त्रिशूर)

एजेंट का नाम: SABARI KARISHNAN A U

एजेंसी संख्या: R 9824

तीसरा पुरस्कार 5 लाख रुपये

एमजे 801463 (कोट्टायम)

एजेंट का नाम: बैजू टीए

एजेंसी संख्या: के 4644

सांत्वना पुरस्कार ₹5,000

MA294829, MB294829, MC294829, MD294829, ME294829, MG294829, MH294829 MJ294829, MK294829, ML294829, MM294829

चौथा पुरस्कार 5,000 रुपये

0095, 1395, 2763, 3550, 3789, 4395, 4460, 4484, 5577, 6353, 6964, 7233, 7533, 8560, 9287, 9551, 9567, 9631, 9743

पांचवां पुरस्कार 2,000 रुपये

3041, 3581, 3634, 5108, 8620, 9379

छठा पुरस्कार ₹1000

0275, 0338, 0880, 1935, 2377, 2949, 3306, 3616, 3819, 3831, 4222, 5557, 5877, 6245, 6501, 6549, 7767, 7850, 8202, 8238, 8363, 8517, 8835, 9337, 9871

सातवां पुरस्कार 500 रुपये

0015, 0461, 0793, 0822,1048, 1267, 1528, 1566, 1883, 1962, 2622, 2727, 2820, 2942, 3348, 3500, 3774, 3859, 3986, 4241, 5182, 5333, 5581, 5643, 5983, 6279, 6459, 6664, 7109, 7148, 7266, 7805, 8143, 8521, 8530, 8824, 8890, 8985, 9410, 9421, 9880

आठवां पुरस्कार 200 रुपये

0001 0004 0020 0126 0152 0378 0392 0410 0463 0651 0664 0690 1018 1087 1165 1509 1602 1798 1827 1861 2028 2132 2143 2185 2218 2388 2512 2694 2839 3010 3017 3039 3177 3241 3285 3370 3429 3495 3516 3636 3687 3751 3806 4031 4213 4335 4364 4398 4458 4654 4698 4969 5143 5188 5226 5440 5507 5519 5530 5601 5858 5921 6007 6055 6057 6159 6230 6285 6481 6540 6563 6833 6911 7114 8059 8075 8157 8200 8320 8384 8509 8537 8553 8616 8733 9078 9178 9247 9540 9784 9848 9891

नौवां पुरस्कार 100 रुपये

0078 0088 0139 0181 0194

0237 0288 0295 0398 0451

0605 0656 0722 0751 0843

1045 1106 1239 1243 1443

1456 1596 1614 1721 1997

2003 2019 2187 2220 2222

2238 2260 2346 2465 2466

2513 2661 2718 2719 2760

2800 2826 2841 2850 2851

2862 2887 2927 2936 3068

3102 3135 3170 3239 3253

3258 3265 3279 3400 3424

3451 3913 3917 3968 3991

4113 4269 4347 4391 4500

4614 4702 4774 4888 4991

5192 5295 5305 5340 5342

5370 5415 5457 5509 5522

5624 5687 5805 5816 5864

5890 5965 6047 6151 6196

6368 6403 6480 6615 6678

6703 6841 6866 6999 7086

7110 7183 7209 7213 7391

7394 7440 7488 7578 7597

7644 7788 7817 8132 8172

8206 8318 8330 8331 8367

8382 8462 8498 8532 8704

8854 8883 8999 9047 9176

9233 9252 9291 9332 9338

9490 9554 9635 9748 9805

9827 9862 9884 9927 9949

