PM Kisan Yojana 21st Installment: किन किसानों को किया जाएगा योजना से बाहर? इस बार 2 हजार की जगह मिलेंगे 4000 रुपये!

PM Kisan Yojana 21st Installment: प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM KisanYojana) की 21वीं किस्त की तारीख सामने आ चुकी है. 19 नवंबर 2025 को किसानों के खाते में पैसे आ जाएंगे. इस बार पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे 2,000 रुपये सरकार ट्रांसफर करने जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस किस्त का जारी करेंगे.

इस दिन आएगी 21वीं किस्त

इस योजना के तहत किसानों को 3.70 लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि किसानों के खाते में जा चुकी है. साल 2019 में इस योजना की शुरुआत की गई थी. जिसके तहत हर साल 3 किस्त जारी की जाती है. हर किस्त में किसानों के खाते में 2 हजार रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं. इस बार किसानों के खाते में 21वीं किस्त आने वाली है. इस किस्त का किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हालांकि किसानों के बीच दो सवाल पर खूब चर्चा हो रही है. पहला सवाल है कि किन किसानों को यह किस्त मिलने वाली है. वहीं दूसरी सवाल किन किसानों के खाते में 4 हजार रुपये आने वाले हैं.

किन राज्यों के किसानों को नहीं मिलेगा 19 नवंबर को पैसा?

पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड. क्योंकि इन राज्यों का भुगतान पहले ही किया जा चुका है.

किन किसानों को मिलेंगे 4,000 रुपये?

ई-केवाईसी और भूमि सत्यापन को लेकर इस बार केंद्र सरकार ने सख्ती दिखाई है. जिसके तहत कई किसानों के 20वीं किस्त रोक दी गई थी. सरकार ने इस बार साफ किया कि, जिन किसानों को 20वीं किस्त नहीं मिली थी. उन्हें इस बार 20वीं और 21वीं किस्त जोड़कर 4 हजार रुपये मिलेंगे.

किन किसानों को नहीं मिलेगा भुगतान?

1. ई-केवाईसी नहीं कराई.

2. भूमि रिकॉर्ड सत्यापित नहीं .

3. फार्मर रजिस्ट्री न कराने वाले.

कैसे चेक करें अपना स्टेटस?

सबसे पहले PM-KISAN की वेबसाइट पर जाएं.

Beneficiary Status पर जाकर क्लिक करें.

आधार नंबर और खाता नंबर डाल दें.

Get Data पर क्लिक करें.

इसके बाद सबकुछ आपकी स्क्रीन पर सामने आ जाएगा.

