Home > व्यापार > PM Kisan Yojana 21st Installment: किन किसानों को किया जाएगा योजना से बाहर? इस बार 2 हजार की जगह मिलेंगे 4000 रुपये!

PM Kisan Yojana 21st Installment: किन किसानों को किया जाएगा योजना से बाहर? इस बार 2 हजार की जगह मिलेंगे 4000 रुपये!

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर को जारी हो रही है. इस बार किसानों के खाते में 2 हजार रुपये भेजे जाने वाले हैं. इस योजना का लाभ पाने के लिए ई-केवाईसी और भूमि सत्यापन कराना अनिवार्य है. नहीं तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे.

By: Preeti Rajput | Last Updated: November 16, 2025 9:37:59 AM IST

PM Kisan Yojana 21st Installment: किन किसानों को किया जाएगा योजना से बाहर? इस बार 2 हजार की जगह मिलेंगे 4000 रुपये!


PM Kisan Yojana 21st Installment: प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM KisanYojana) की 21वीं किस्त की तारीख सामने आ चुकी है. 19 नवंबर 2025 को किसानों के खाते में पैसे आ जाएंगे. इस बार पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे 2,000 रुपये सरकार ट्रांसफर करने जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस किस्त का जारी करेंगे. 

इस दिन आएगी 21वीं किस्त 

इस योजना के तहत किसानों को 3.70 लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि किसानों के खाते में जा चुकी है. साल 2019 में इस योजना की शुरुआत की गई थी. जिसके तहत हर साल 3 किस्त जारी की जाती है. हर किस्त में किसानों के खाते में 2 हजार रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं. इस बार किसानों के खाते में 21वीं किस्त आने वाली है. इस किस्त का किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हालांकि किसानों के बीच दो सवाल पर खूब चर्चा हो रही है. पहला सवाल है कि किन किसानों को यह किस्त मिलने वाली है. वहीं दूसरी सवाल किन किसानों के खाते में 4 हजार रुपये आने वाले हैं. 

किन राज्यों के किसानों को नहीं मिलेगा 19 नवंबर को पैसा? 

पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड. क्योंकि इन राज्यों का भुगतान पहले ही किया जा चुका है. 

किन किसानों को मिलेंगे 4,000 रुपये?

 ई-केवाईसी और भूमि सत्यापन को लेकर इस बार केंद्र सरकार ने सख्ती दिखाई है. जिसके तहत कई किसानों के 20वीं किस्त रोक दी गई थी. सरकार ने इस बार साफ किया कि, जिन किसानों को 20वीं किस्त नहीं मिली थी. उन्हें इस बार 20वीं और 21वीं किस्त जोड़कर 4 हजार रुपये मिलेंगे. 

किन किसानों को नहीं मिलेगा भुगतान?

1. ई-केवाईसी नहीं कराई.
2. भूमि रिकॉर्ड सत्यापित नहीं .
3. फार्मर रजिस्ट्री न कराने वाले.

Red Fort Blast: डॉक्टर मुजम्मिल रोजाना घर से…अल फलाह मस्जिद इमाम की बीवी ने खोल दिए कई राज़, यूनिवर्सिटी की बढ़ेगी मुश्किलें

कैसे चेक करें अपना स्टेटस?

  • सबसे पहले PM-KISAN की वेबसाइट पर जाएं.
  • Beneficiary Status पर जाकर क्लिक करें.
  • आधार नंबर और खाता नंबर डाल दें.
  • Get Data पर क्लिक करें.
  • इसके बाद सबकुछ आपकी स्क्रीन पर सामने आ जाएगा.

SBI ने mCash सेवा को बंद करने का लिया फैसला, इस तारीख के बाद यूजर्स नहीं कर पाएंगे इसका इस्तेमाल

Tags: goverment schemePM Kisan 21st InstallmentPM Kisan Yojanapm modi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मूंग दाल से बनाएं ये टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज

November 17, 2025

दिल्ली-NCR की जहरीली हवा से बचने के लिए अपनाएं ये...

November 17, 2025

₹3 की कीमत वाला शेयर अब ₹100! जानें 5 मल्टीबैगर...

November 17, 2025

भारत के टॉप 10 शहर जहां अरबपतियों की संख्या सबसे...

November 17, 2025

UPI यूज करते समय NPCI की ये चेतावनी याद रखें,...

November 17, 2025

जानें भारत के ऐसे मशहूर एक्टर्स जो प्राइवेट जेट के...

November 17, 2025
PM Kisan Yojana 21st Installment: किन किसानों को किया जाएगा योजना से बाहर? इस बार 2 हजार की जगह मिलेंगे 4000 रुपये!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

PM Kisan Yojana 21st Installment: किन किसानों को किया जाएगा योजना से बाहर? इस बार 2 हजार की जगह मिलेंगे 4000 रुपये!
PM Kisan Yojana 21st Installment: किन किसानों को किया जाएगा योजना से बाहर? इस बार 2 हजार की जगह मिलेंगे 4000 रुपये!
PM Kisan Yojana 21st Installment: किन किसानों को किया जाएगा योजना से बाहर? इस बार 2 हजार की जगह मिलेंगे 4000 रुपये!
PM Kisan Yojana 21st Installment: किन किसानों को किया जाएगा योजना से बाहर? इस बार 2 हजार की जगह मिलेंगे 4000 रुपये!