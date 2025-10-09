8th Pay Commission: सैलरी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, अकाउंट में आएगा ‘वो वाला’ पैसा भी; Amount जान खुला रह जाएगा मुंह
Home > व्यापार > 8th Pay Commission: सैलरी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, अकाउंट में आएगा ‘वो वाला’ पैसा भी; Amount जान खुला रह जाएगा मुंह

8th Pay Commission: सैलरी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, अकाउंट में आएगा ‘वो वाला’ पैसा भी; Amount जान खुला रह जाएगा मुंह

8th Pay Commission: सरकार ने जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग को भी मंज़ूरी दे दी थी. लेकिन आवश्यक संदर्भ शर्तें (ToR) अभी तक स्वीकृत नहीं हुई हैं. वहीं आपको बताते चलें कि जनवरी में, सरकार ने राष्ट्रीय परिषद-संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (NC-JCM) से ToR के लिए सुझाव मांगे थे.

By: Heena Khan | Published: October 9, 2025 12:32:35 PM IST

8th pay commission
8th pay commission

8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग को लेकर हर तरफ चर्चा है. इसके आते ही केंद्रीय कर्मचारियों में अलग ही राहत और खुशी देखने को मिली. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी लंबे समय से आठवें वेतन आयोग के लागू होने का इंतज़ार कर रहे थे. जिसके चलते सरकार ने जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग की घोषणा की थी. वहीं कुछ दिन पहले ही सातवें वेतन आयोग के तहत डीए और डीआर में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी. जिसकी वजह से सरकारी कर्मचारियों का DA 55 % से बढ़कर 58 % हो गया. सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और भत्तों में बदलाव होंगे. सरकार ने आठवें वेतन आयोग की घोषणा तो कर दी है, लेकिन इंतजार करने वाली बात ये है कि इसके गठन को लेकर कोई अपडेट नहीं है.

ToR को मिलेगी जल्द मंजूरी

आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि सरकार ने जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग को भी मंज़ूरी दे दी थी. लेकिन आवश्यक संदर्भ शर्तें (ToR) अभी तक स्वीकृत नहीं हुई हैं. वहीं आपको बताते चलें कि जनवरी में, सरकार ने राष्ट्रीय परिषद-संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (NC-JCM) से ToR के लिए सुझाव मांगे थे. जिसके चलते NC-JCM सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने अगस्त में कहा था कि ToR को जल्द ही मंज़ूरी मिल सकती है. कुछ लोग दिवाली से पहले किसी बड़ी घोषणा की उम्मीद कर रहे हैं. पिछले वेतन आयोगों की घोषणा, गठन और कार्यान्वयन के अनुभव के आधार पर, आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में आमतौर पर 18 से 24 महीने लगते हैं.

जानिये कब से आएगा नया वेतन 

नियमों के मुताबिक, नया वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से लागू होना चाहिए. अगर आयोग के फैसले जुलाई 2027 में घोषित होते हैं, तो कर्मचारियों को जनवरी 2026 से जुलाई 2027 तक का एरियर मिलने की उम्मीद है. 18 महीने का एरियर मिलने से लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा. आयोग विभिन्न हितधारकों से परामर्श कर अपनी सिफारिशों पर काम करेगा. इसके बाद सरकार उन्हें मंजूरी देगी. आठवें वेतन आयोग से 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा. इसमें रक्षाकर्मी और सेवानिवृत्त कर्मचारी भी शामिल होंगे.

चंपावत की वो आदमखोर! जिंदा खा गई 436 इंसान, आर्मी नहीं… इस एक ‘बहादुर’ ने किया था इसका अंत

Tags: 8th Pay CommissionDA Hike 2025goverment employeesjob alertSalary Increase
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

केमिकल-फ्री मेकअप हटाने के आसान तरीके, स्किन भी रहे हेल्दी!

October 10, 2025

अब बनाएं चावल से नहीं, बल्कि चिया सीड्स की खीर,...

October 10, 2025

मानसिक तनाव बना सकता है आपको गंभीर बीमारियों का शिकार,...

October 10, 2025

क्या करवा चौथ पर यौन संबंध बनाने से टूट जाता...

October 10, 2025

करवाचौथ 2025 आप भी ये खूबसूरत quote करे अपने हमसफर...

October 10, 2025

प्रेग्नेंसी में गलती से भी ना खाएं ये फल, हो...

October 10, 2025
8th Pay Commission: सैलरी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, अकाउंट में आएगा ‘वो वाला’ पैसा भी; Amount जान खुला रह जाएगा मुंह

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

8th Pay Commission: सैलरी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, अकाउंट में आएगा ‘वो वाला’ पैसा भी; Amount जान खुला रह जाएगा मुंह

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

8th Pay Commission: सैलरी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, अकाउंट में आएगा ‘वो वाला’ पैसा भी; Amount जान खुला रह जाएगा मुंह
8th Pay Commission: सैलरी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, अकाउंट में आएगा ‘वो वाला’ पैसा भी; Amount जान खुला रह जाएगा मुंह
8th Pay Commission: सैलरी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, अकाउंट में आएगा ‘वो वाला’ पैसा भी; Amount जान खुला रह जाएगा मुंह
8th Pay Commission: सैलरी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, अकाउंट में आएगा ‘वो वाला’ पैसा भी; Amount जान खुला रह जाएगा मुंह