भारतीय बाजार पर दिखा ट्रंप-पुतिन के मीटिंग का असर, 10 मिनट में निवेशकों को हुआ 556,660.86 करोड़ रुपये का फायदा

Share Market News: निफ्टी 50 कि बात करें तो वह  357 अंकों की तेजी के साथ 24,985 पर ट्रेड कर रहा है। निवेशकों को करीब 10 मिनट में ही 556,660.86 करोड़ रुपये का फायदा हो गया।

August 18, 2025 10:26:00 IST

Share Market Update: डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच हुई मीटिंग का असर अब भारत के शेयर बाजार पर दिख रहा है। हफ्ते के शुरुवाती दिन शेयर बाजार 900 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। बाजार का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सुबह10  बजकर 15 मिनट तक करीब 1041अंकों की तेजी के साथ 81,631.51 पर ट्रेड कर रहा है।  वहीं निफ्टी 50 कि बात करें तो वह  357 अंकों की तेजी के साथ 24,985 पर ट्रेड कर रहा है। निवेशकों को करीब 10 मिनट में ही 556,660.86 करोड़ रुपये का फायदा हो गया।

बीते दिन देखनो को मिला उतार चढ़ाव

दुनिया भर में जंग और ट्रंप के टैरिफ की वजह से पीछले कई दिनों से बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जिसकी वजह से बाजार में उठा-पटक देखने को मिल रही है। बीते कारोबरी दिन कि बात करें तो गुरुवार को  शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। जहां सेंसेक्स 57.75 अंक या 0.07% बढ़कर 80,597.66 पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी 50 24,600 के स्तर से ऊपर बंद हुआ था।  लेकिन आज सोमावर को खुलते ही बाजार ने 900 अंकों से ज्यादा की छलांग लगा ली। वहीं, 20 मिनट के भीतर ही मार्केट 11,00 अंक को भी पार कर गया।

अभी तक के टॉप गेनर्स

कंपनी नाम करंट % गेन
पीजी इलेक्ट्रो 531.00 8.44
अशोक लेलैंड 131.43 7.76
वोल्टास 1,370.80 7.53
ब्ल्यू स्टार 1,919.50 7.52
मारुति सुजुकी 13,908.00 7.51

अभी तक के टॉप लूजर्स

सुजलॉन एनर्जी 58.84 -2.03
ग्लेनमार्क 2,016.40 -1.38
कल्याण ज्वैलर्स 526.20 -1.37
पावर फाइनेंस 411.00 -1.32
एचपीसीएल 389.35 -1.27

