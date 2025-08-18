Home > व्यापार > Gold Silver Price Today: मार्केट खुलते ही सोने-चांदी की कीमतों में होगा ये बड़ा बदलाव, खरीदारी से पहले यहां चेक करें पूरी डिटेल

Gold Silver Price Today: इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की वेबसाइट के मुताबिक, सोमवार (18 अगस्त, 2025) को 24 कैरेट सोने की कीमत 1,00,023 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, दूसरी तरफ चांदी की कीमत 1,14,933 रुपये प्रति किलो है।

Published By: Sohail Rahman
Published: August 18, 2025 09:18:20 IST

Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि, कभी सोने-चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिलता है तो फिर अगले ही दिन इनकी कीमतों में गिरावट देखने को मिल जाती है। कभी सोना महंगा हो जाता है तो कभी चांदी सस्ता हो जाता है। पिछले कुछ हफ्तों से यही सिलसिला जारी है। आज की कीमतों की बात करें तो एक बार फिर सोना एक लाख के पार पहुंच गया है। तो वहीं, चांदी पिछले कई दिनों से एक लाख के पार चल रहा है।

सोने-चांदी की कीमत

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की वेबसाइट के मुताबिक, सोमवार (18 अगस्त, 2025) को 24 कैरेट सोने की कीमत 1,00,023 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, दूसरी तरफ चांदी की कीमत 1,14,933 रुपये प्रति किलो है। शनिवार और रविवार को छुट्टी रहने की वजह से सोने-चांदी की ताजा कीमत जारी नहीं की गई है। अब सोमवार दोपहर को सोने-चांदी की लेटेस्ट प्राइस जारी की जाएगी।

22 कैरेट सोने की कीमत

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक, आज 995 शुद्धता वाले सोने की कीमत 99,662 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 916 (22 कैरेट) शुद्धता वाले सोने की कीमत 91,621 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 750 (18 कैरेट) शुद्धता वाला सोना 75,017 रुपये प्रति 10 ग्राम की दर से बिक रहा है। वहीं, 585 (14 कैरेट) शुद्धता वाले सोने की कीमत 58,514 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

घर बैठे ऐसे जानें कीमत

अगर आप घर बैठे सोने-चांदी का भाव जानना चाहते हैं तो इन 2 बेहद आसान तरीकों से सोने-चांदी के ताजा भाव जान सकते हैं। सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर जाकर रेट्स की जानकारी ले सकते हैं। दूसरा, आप नीचे दिए गए नंबर पर मिस्ड कॉल देकर भी रेट्स जान सकते हैं। इसके लिए आपको 8955664433 पर मिस्ड कॉल करना होगा। मिस्ड कॉल करने के तुरंत बाद आपको एसएमएस के जरिए रेट्स पता चल जाएंगे।

