Share Market Update: आज बाज़ार ने ली राहत की सांस, जानें कैसा रहा निफ्टी और सेंसेक्स का हाल

Stock Market Update: पिछले 4 दिनों की भरी उतार-चढ़ाव के बाद आज बाज़ार ने राहत की सांस ली। निफ्टी 130 अंक बढ़कर बंद हुआ जबकि सेंसेक्स 300 अंक चढ़ा। विभिन्न क्षेत्रों में, फार्मा, हेल्थकेयर और रक्षा शेयरों में इंट्राडे-खरीदारी देखने को मिला। जबकि चुनिंदा पीएसयू बैंकों और एफएमसीजी शेयरों में उच्च स्तरों पर मुनाफावसूली देखी गई।

कैसा रहा निफ्टी और सेंसेक्स का हाल ?

आज जहां निफ्टी 24,600 के ऊपर बंद हुआ वहींं सेंसेक्स 304.32 अंक या 0.38 फीसदी बढ़कर 80,539.91 पर और निफ्टी 131.95 अंक या 0.54 फीसद बढ़कर 24,619.35 पर बंद हुआ। लगभग 2099 शेयरों में तेजी आई, 1806 शेयरों में गिरावट आई और 142 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांकों में 0.5-0.5 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई।

टॉप गेनर्स

अपोलो हॉस्पिटल्स, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, हीरो मोटोकॉर्प, डॉ. रेड्डीज लैब्स, सिप्ला निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल रहे।

टॉप लूजर्स

इंडसइंड बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, अदानी पोर्ट्स, टाइटन कंपनी और आईटीसी निफ्टी के टॉप लूजर्स रहे। सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए, जिनमें ऑटो, मेटल और फार्मा में 1-1 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई।

शेयर बाजार में उम्मीद की किरण- विनोद नायर

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के विनोद नायर का कहना है कि खुदरा मुद्रास्फीति के आठ साल के निचले स्तर पर आने से भारतीय शेयर बाजार में उम्मीद की किरण दिखाई दी है। इससे ऑटो और मेटल सेक्टर में विवेकाधीन खर्च में सुधार की उम्मीद बढ़ी है। मिडकैप शेयरों का प्रदर्शन बेहतर रहा, जो निवेशकों की बेहतर धारणा का संकेत है।