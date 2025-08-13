कितनी संपत्ति के मालिक हैं Suresh Raina? सुन बड़े-बड़े बिजनेसमैन के उड़े होश, क्रिकेट के अलावा इन चीजों से कमाते हैं पैसे

Suresh Raina: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्टार बल्लेबाज और मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना अपनी शानदार बल्लेबाजी, बेहतरीन फील्डिंग और ग्लैमरस लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रैना की संपत्ति 200 करोड़ रुपये से भी ज्यादा बताई जाती है।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सामने आया नाम

हाल ही में रैना का नाम 1xBet नामक एक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सामने आया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में रैना को समन भेजा था, जिसके बाद वह बुधवार को दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में पेश हुए। एजेंसी ने रैना से इस ऐप से उनके संबंधों, एंडोर्समेंट डील्स और किसी भी वित्तीय लेनदेन के बारे में पूरी जानकारी मांगी। यह पूछताछ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की गई है।

इस मामले के सामने आने के बाद लोग उनकी संपत्ति और लाइफस्टाइल के बारे में जानने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आइए जानते हैं कि सुरेश रैना की आय के मुख्य स्रोत क्या हैं और उनकी जिंदगी कितनी शानदार है।

कितनी संपत्ति के मालिक हैं रैना

सुरेश रैना अपनी आलीशान जिंदगी और आलीशान अंदाज के कारण अक्सर चर्चा में रहते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, रैना की कुल संपत्ति 220 करोड़ रुपये से ज़्यादा है। इस संपत्ति के पीछे की वजह उनका लंबा और सफल क्रिकेट करियर तो है ही, साथ ही इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए कमाए गए करोड़ों रुपये भी हैं। रैना ने अकेले आईपीएल में 110 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई की है। इसके अलावा, उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से भी अच्छी-खासी रकम मिली है। क्रिकेट के मैदान से संन्यास लेने के बाद, रैना ने कमेंट्री की दुनिया में कदम रखा, जहाँ उन्हें अच्छे कॉन्ट्रैक्ट भी मिले, जिससे उनकी कमाई और बढ़ी।

क्रिकेट के अलावा इन चीजों से भी कमाते हैं पैसे

क्रिकेट के अलावा, सुरेश रैना की कमाई का एक बड़ा हिस्सा ब्रांड एंडोर्समेंट से भी आता है। उन्होंने एडिडास, बूस्ट, टाइमेक्स जैसे बड़े ब्रांड्स के प्रमोशन में काम किया है। इसके साथ ही, रैना अपने खुद के व्यवसायों में भी सक्रिय हैं। उनका बेबीकेयर ब्रांड रैना मेट और स्टार्टअप साहीकॉइन उनके प्रमुख निवेश प्रोजेक्ट्स में से हैं। हाल ही में रैना ने नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में रैना इंडियन रेस्टोरेंट खोला है, जिसका उद्देश्य यूरोप के लोगों तक असली भारतीय स्वाद पहुँचाना है। यह रेस्तरां उत्तर और दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यंजन परोसता है, जो न केवल भारतीयों को बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी पसंद आते हैं।