22 September 2025 के ताजा Gold rate आपके शहर में क्या हैं

gold price today: Gold rate इन दिनों लगातार ऊपर जा रहे हैं. आइए जानते है आपके शहर में gold की क्या कीमत है.

22 सितंबर 2025 सोमवार को 24 कैरेट Gold की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,12,580 रुपये हो गई है और एक दिन पहले Gold का इसका रेट 1,12,150 रुपये था. कल से आज के रेट में गिरावट हुई हैं.

जानिए आपके शहर में Gold का ताजा भाव

दिल्ली

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,229 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,294 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,425 रुपये हो गई है.

मुंबई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,258 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,320 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,444 रुपये हो गई है.

बेंगलुरू

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,258 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,320 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,444 रुपये हो गई है.

कोलकाता

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,258 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,320 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,444 रुपये हो गई है.

चेन्नई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,302 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,360 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,580 रुपये हो गई है.

