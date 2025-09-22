22 September 2025 के ताजा Gold rate आपके शहर में क्या हैं
22 सितंबर 2025 के ताजा Gold rate आपके शहर में क्या हैं और आइ है कितनी गिरावट ? जनने के लिए पढ़ें पूरी खबर

By: Anshika thakur | Published: September 22, 2025 9:49:52 AM IST

gold
gold

gold price today: Gold rate इन दिनों लगातार ऊपर जा रहे हैं. आइए जानते है आपके शहर में gold की क्या कीमत है.

22 सितंबर 2025 सोमवार को 24 कैरेट Gold की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,12,580 रुपये हो गई है और एक दिन पहले Gold का इसका रेट 1,12,150 रुपये था. कल से आज के रेट  में गिरावट हुई हैं. 

जानिए आपके शहर में Gold का ताजा भाव

दिल्ली
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,229 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,294 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,425 रुपये हो गई है.

मुंबई
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,258 रुपये हो गई है.  
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,320 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,444 रुपये हो गई है.

बेंगलुरू
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,258 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,320 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,444 रुपये हो गई है.

दूध से लेकर कार तक,आज से सस्ती हो गईं ये चीजें, दुकान जाने से पहले देख लें लिस्ट

कोलकाता
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,258 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,320 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,444 रुपये हो गई है.

चेन्नई
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,302 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,360 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,580 रुपये हो गई है.

दिवाली से पहले सस्ता या महंगा…GST दर बदलने के बाद झाड़ू और सोनपापड़ी पर कितना लगेगा टैक्स? जानिए

