GST की कटौती से आपकी जेब पर क्या पड़ेगा असर? फायदे गिनते-गिनते उंगलियों में हो जाएगा दर्द, एक ही नजर में सब क्‍लीयर

GST Refrom: GST का कटना हमें कितने फायदे पहुंचाता है ये बात शायद ही कोई जानता होगा। वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में आने वाली पीढ़ी के लिए कई खास वादे किए, जिनसे आम लोगों पर टैक्स का बोझ कम होगा।

Published By: Heena Khan
Published: August 16, 2025 12:52:11 IST

GST Refrom: GST का कटना हमें कितने फायदे पहुंचाता है ये बात शायद ही कोई जानता होगा। वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में आने वाली पीढ़ी के लिए कई खास वादे किए, जिनसे आम लोगों पर टैक्स का बोझ कम होगा। वहीँ उन्होंने दिवाली से पहले देश में वस्तु और  सेवा कर यानी GST में बड़े बदलाव की भी बात कही है। दरअसल, केंद्र सरकार ने एक योजना तैयार करने के लिए तीन मुख्य आधार तैयार किए हैं, जिन्हें मंत्रिसमूह (जीओएम) के पास चर्चा के लिए भेजा गया है। तो आइये जान लेते हैं कि इस फैसले से कितने फायदे होंगे।

PM Modi ने कही ये बात 

आपकी जानकारी के लिए बता दें, जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था और अब इसके आठ साल पूरे हो गए हैं। जिसे लेकर पीएम मोदी ने कहा कि अब इसे और बेहतर बनाने का समय आ गया है। इसके लिए एक अहम समिति बनाई गई थी, जिसने राज्यों से बात करके नई योजना तैयार की। वही खास बात तो ये है कि, इन सुधारों से आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ों पर टैक्स कम होगा। छोटे और मझोले कारोबारियों को भी कई बड़े फायदे होने वाले हैं। और रोज़मर्रा की चीज़ें सस्ती होने होगी जिससे आपका जीवन और भी आसान हो जयेगा ।

जानिए क्या होंगे फायदे ? 

इन सुधारों से आम लोगों को कई लाभ होंगे। कर की गलत संरचना को ठीक करने से व्यापारियों द्वारा टैक्स क्रेडिट जमा करने की समस्या कम होगी और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। कर नियमों को सरल बनाने से विवाद कम होंगे और अनुपालन आसान होगा। इससे उद्योगों को लंबे समय तक कर दरों पर स्पष्टता मिलेगी, जिससे वे बेहतर योजना बना सकेंगे। कम कर दरें चीजों को सस्ता करेंगी, जिससे लोग अधिक खरीदारी करेंगे और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। खासकर आम आदमी, महिलाओं, छात्रों, मध्यम वर्ग और किसानों को इसका लाभ मिलेगा।

