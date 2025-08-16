Home > देश > Aniruddhacharya: ‘ब्लू है पानी-पानी गाना देखा है’ अनिरुद्धाचार्य ने Sunny Leone के गाने पर कर डाली ऐसी टिप्पणी, सुन कान से आने लगेगा खून

Aniruddhacharya: ‘ब्लू है पानी-पानी गाना देखा है’ अनिरुद्धाचार्य ने Sunny Leone के गाने पर कर डाली ऐसी टिप्पणी, सुन कान से आने लगेगा खून

Aniruddhacharya: मथुरा वृंदावन के मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज अपनी टिप्पणियों को लेकर हमेशा से चर्चाओं में रहे हैं। कुछ समय पहले उन्होंने लड़कियों की शादी की उम्र और उनके चरित्र पर टिप्पणी की थी।

Published By: Heena Khan
Published: August 16, 2025 08:42:58 IST

Spiritual Leader Aniruddhacharya
Spiritual Leader Aniruddhacharya

Aniruddhacharya: मथुरा वृंदावन के मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज अपनी टिप्पणियों को लेकर हमेशा से चर्चाओं में रहे हैं। कुछ समय पहले उन्होंने लड़कियों की शादी की उम्र और उनके चरित्र पर टिप्पणी की थी। जिसके बाद से वो विवादों में घिरते चले गए। वहीँ एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुन आप अपने कानों पर हाथ रख लेंगे। तो आइए जान लेते हैं इन बार उन्होंने ऐसा क्या कहा? 

एक बार फिर दिया अटपटा जवाब 

आपकी जानकारी के लिए बता दें, अनिरुद्धाचार्य ने कुछ लड़के-लड़कियों के अर्धनग्न घूमने पर बवाल छेड़ दिया है। वहीँ मीडिया द्वारा उनसे सावाल पूछा गया जिसके जवाब में उन्होंने बड़ा अजीबो गरीब जवाब दिया। दरअसल उनसे पूछा कि क्या आज के समय में कुछ लड़के-लड़कियों के अर्धनग्न घूमने पर कोई आपत्ति है? इस पर अनिरुद्धाचार्य महाराज से पूछा कि अर्धनग्न की परिभाषा क्या है। इसके बाद कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज ने अर्धनग्न की परिभाषा बताई।

Delhi NCR Weather: राजधानी पर मेहरबान हैं इंद्रदेव, दिल खोलकर बरसाएंगे पानी, Delhi-NCR में कब थमेगा बारिश का सिलसिला?

जानिए क्या बोले महाराज 

इस पर अनिरुद्धाचार्य महाराज ने कहा, ‘ब्लू है पानी पानी गाना देखिए। हमारी भाषा में तो वो सभी महिलाएं अर्धनग्न हैं। हमारे देश में इतनी सारी फिल्में बनती हैं, जिन्हें एक पिता अपनी बेटी के साथ घर पर बैठकर नहीं देख सकता, क्योंकि उनमें अश्लीलता होती है। उस अश्लीलता का नाम अर्धनग्नता है।’ इस पर महाराज अनिरुद्धाचार्य से पूछा गया कि क्या अर्धनग्नता की परिभाषा कपड़ों से तय होती है? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अर्धनग्नता की परिभाषा कपड़ों और वाणी दोनों से तय होती है।

Tags: aniruddhacharyaAniruddhacharya MaharajAniruddhacharya newsaniruddhacharya viral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इलायची चबाने से दूर होगी शरीर की ये समस्याएं

August 15, 2025

High BP को कंट्रोल करने के लिए खाएं ये 5...

August 15, 2025

Chia seeds vs Flax seeds वजन घटाने में कौन ज्यादा...

August 15, 2025

रोज सुबह खाली पेट इस दाल का पानी पीने से...

August 15, 2025

लड्डू गोपाल को कितनी देर सुलाना चाहिए? जानें

August 15, 2025

जन्माष्टमी के दिन तुलसी की मंजरी से कर दे ये...

August 15, 2025
Aniruddhacharya: ‘ब्लू है पानी-पानी गाना देखा है’ अनिरुद्धाचार्य ने Sunny Leone के गाने पर कर डाली ऐसी टिप्पणी, सुन कान से आने लगेगा खून

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Aniruddhacharya: ‘ब्लू है पानी-पानी गाना देखा है’ अनिरुद्धाचार्य ने Sunny Leone के गाने पर कर डाली ऐसी टिप्पणी, सुन कान से आने लगेगा खून

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Aniruddhacharya: ‘ब्लू है पानी-पानी गाना देखा है’ अनिरुद्धाचार्य ने Sunny Leone के गाने पर कर डाली ऐसी टिप्पणी, सुन कान से आने लगेगा खून
Aniruddhacharya: ‘ब्लू है पानी-पानी गाना देखा है’ अनिरुद्धाचार्य ने Sunny Leone के गाने पर कर डाली ऐसी टिप्पणी, सुन कान से आने लगेगा खून
Aniruddhacharya: ‘ब्लू है पानी-पानी गाना देखा है’ अनिरुद्धाचार्य ने Sunny Leone के गाने पर कर डाली ऐसी टिप्पणी, सुन कान से आने लगेगा खून
Aniruddhacharya: ‘ब्लू है पानी-पानी गाना देखा है’ अनिरुद्धाचार्य ने Sunny Leone के गाने पर कर डाली ऐसी टिप्पणी, सुन कान से आने लगेगा खून
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?