जानें 11 सितंबर 2025 के ताजा Gold rate आपके शहर में क्या हैं

Gold rate today: Gold rate इन दिनों लगातार ऊपर जा रहे हैं. दुनिया में चल रहे परेशानी के कारण लोग अपना पैसा Gold में लगाना ज्यादा सुरक्षित समझ रहे हैं. साथ ही त्योहारों से पहले लोग ज्यादा Gold खरीद रहे हैं जिससे इसकी कीमत और ज्यादा बढ़ गई है.

11 सितंबर 2025 गुरुवार को 24 कैरेट Gold की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,10,519 रुपये हो गई है और एक दिन पहले बुधवार को इसका रेट 1,10,509 रुपये था. कल से आज के बीच rate में ज्यादा बढ़ोतरी नही हुई हैं.

जानिए आपके शहर में Gold का ताजा भाव

दिल्ली

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,067 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,146 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,304 रुपये हो गई है.

मुंबई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,052 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,131 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,289 रुपये हो गई है.

बेंगलुरू

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,052 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,131 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,289 रुपये हो गई है.

कोलकाता

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,052 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,131 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,289 रुपये हो गई है.

चेन्नई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,073 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,150 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,405 रुपये हो गई है.