12 साल का रिकॉर्ड टूटा! सोना सस्ता, चांदी का हुआ बुरा हाल, जानें क्या है आपके शहर में दाम

Gold Price Biggest Fall: जैसी उम्मीद है दिवाली के बाद सोने की किमत में भारी गिरावत शुरू हो गई है. इस गिरावट ने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. दिवाली खत्म होने के बाद से सोने की कीमत में भारी गिरावट आई है. चांदी की चमक भी फीकी पड़ने लगी है. मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने में 6.3% की गिरावट आई.

मंगलवार 21 अक्टूबर को सोने की कीमत में भारी गिरावट आई है. सोने में एक ही दिन में 6.3% की गिरावट आई. जबकि चांदी की कीमत में 7.1% की गिरावट आई है. सोने की कीमत में इस एक दिन की गिरावट ने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. मंगलवार की गिरावट के बाद बुधवार को भी सोने की कीमत पर दबाव बना रहा. एशियाई बाजार में सोने की कीमत 2.9% गिरकर 4004.26 डॉलर प्रति औंस पर आ गईं है. जबकि चांदी की कीमत 2% से ज़्यादा गिरकर 47.89 डॉलर प्रति औसत पर आ गई है.

सालों की रिकॉर्ड टूटा

सोने की कीमतों में 12 साल की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. दिवाली के बाद से चांदी की कीमत में भी गिरावट जारी है. चांदी में यह गिरावट फरवरी 2021 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है. सोने और चांदी की कीमत में इस गिरावट का सबसे बड़ा कारण मुनाफावसूली है. इस साल सोने और चांदी में 50% से ज़्यादा की तेजी आई है. अब कीमती धातु में मुनाफ़ावसूली शुरू हो गई है. जिससे सोना सस्ता हो गया है. इस बीच चीन और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बढ़ती बातचीत मजबूत डॉलर अमेरिकी शटडाउन और दिवाली के साथ भारत में त्योहारी सीजन की समाप्ति ने निवेशक को मुनाफा वसूली के लिए प्रेरित किया है. निवेशक अब अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ा पर नजर बनाए हुए है. फेडरल रिज़र्व से ब्याज दर में कटौती की उम्मीद है.

किमत में गिरावट

त्योहारी सीजन की खत्म के साथ ही भारत में खरीदारी का दौर भी थम गया है. मांग में कमी के कारण सोने की कीमत में गिरावट आई है. सोना लगातार दूसरे दिन लुढ़का है. पिछले दो दिनों में MCX पर 5 दिसंबर के सोने के भाव में 2,500 रुपये की गिरावट आई है. चांदी की बात करें तो लगातार दो दिनों की स्थिरता के बाद एक किलोग्राम चांदी 8100 रुपये गिर गई. सोना 1.32 लाख रुपये से फिसलकर 1.28 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. जबकि चांदी 8000 रुपये गिरकर 1.50 लाख रुपये पर आ गई. विशेषज्ञों के अनुसार अगले कुछ दिनों में सोने की कीमत में गिरावट का सिलसिला जारी रह सकता है.

जानें भारत में क्या सोने की कीमत

17 अक्टूबर से लेकर अब तक सोना 7000 रुपये तक सस्ता हो चुका है. 17 अक्टूबर को 24 कैरेट वाले सोने की कीमत 130874 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था. 20 अक्टूबर को ये करीब 4 हजार गिरकर 126730 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. 22 अक्टूबर को सोना लुढ़क कर 123907 रुपये पर पहुंच गया .